Junger Ringer Toghrul Rüstamli Die Angst vor der Abschiebung aus Bad Kreuznach bleibt Markus Kilian 19.11.2026, 19:00 Uhr

i Toghrul Rüstamli ist beim Bad Kreuznacher VfL ein talentierter Ringer. Seit drei Jahren lebt er in Deutschland. Seine Eltern haben hier Jobs gefunden. Doch die Zukunft für die Familie aus Aserbaidschan ist ungewiss. Markus Kilian

Er spricht fließend Deutsch und ist ein erfolgreicher Ringer der Kurstadt – trotzdem droht Toghrul Rüstamli aus Aserbaidschan die Abschiebung. Auch heute ist die Zukunft der vierköpfigen Familie ungewiss. Grund bleibt womöglich ein formales Problem.

Rund ein Jahr ist es her, dass der Fall Toghrul Rüstamli im Naheland für Schlagzeilen sorgte: Der junge Mann lebt mit seiner Familie in Bad Kreuznach, spricht fließend Deutsch und ist erfolgreicher Ringer bei den „Wrestling Tigers“. Doch dem heute 20-jährigen Flüchtling aus Aserbaidschan droht die Abschiebung.







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