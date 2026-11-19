Er spricht fließend Deutsch und ist ein erfolgreicher Ringer der Kurstadt – trotzdem droht Toghrul Rüstamli aus Aserbaidschan die Abschiebung. Auch heute ist die Zukunft der vierköpfigen Familie ungewiss. Grund bleibt womöglich ein formales Problem.
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Rund ein Jahr ist es her, dass der Fall Toghrul Rüstamli im Naheland für Schlagzeilen sorgte: Der junge Mann lebt mit seiner Familie in Bad Kreuznach, spricht fließend Deutsch und ist erfolgreicher Ringer bei den „Wrestling Tigers“. Doch dem heute 20-jährigen Flüchtling aus Aserbaidschan droht die Abschiebung.