Das Chorkonzert in der voll besetzten Klosterkirche hat die Zuschauer begeistert. Voluminöse Stimmen, Kosakenkluft und ausgewählte Werke entführten in eine andere Welt, die womöglich nur Musik beschreiben kann.
Ein außerordentlich exquisites Hörerlebnis hat der weltweit agierende und stimmgewaltige Don-Kosaken-Chor Serge Jaroff unter dem Dirigat von Petro Morozov geboten, der in Vertretung des angekündigten Leiters Wanja Hlibika verantwortlich zeichnete, aber nicht minder überzeugte.