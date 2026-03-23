So hat Bad Kreuznach gewählt Die AfD ist auch in der Stadt der große Gewinner Harald Gebhardt 23.03.2026, 16:31 Uhr

i Die Stimmen sind ausgezählt, wie hier am Wahlabend im Stadteil Winzenheim - und das Wahlergebnis in Bad Kreuznach liegt genau im Landestrend. Josef Nürnberg

Die Sozialdemokraten sind bei der Landtagswahl auch in der Stadt Bad Kreuznach der große Verlierer. Sie büßen gegenüber 2021 um die 10 Prozentpunkte ein und sind nur noch zweitstärkste Kraft hinter der CDU. Eine Analyse des Wahlergebnisses.

Genau im Trend des Landeswahlergebnisses liegt das Ergebnis in der Stadt Bad Kreuznach. Eine Analyse zum Abschneiden der Parteien – auch in den Stadtteilen und einzelnen Stimmbezirken: Die AfD ist der große Gewinner, legt gegenüber der Landtagswahl 2021 um fast 12 Prozentpunkte auf 19 Prozent zu, die CDU triumphiert, die SPD verliert deutlich.







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