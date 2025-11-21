Meinung zum Kreishaushalt Die ADD macht’s möglich 21.11.2025, 15:00 Uhr

i Markus Kilian Jens Weber. MRV

Trotz umfangreicher Teilentschuldung vor zwei Jahren rutscht der Kreis im Etat 2026 wieder in die Miesen – so schlimm wie noch nie. Das ist nur möglich, weil die ADD unausgeglichene Haushalte wieder genehmigt.

Sie sind mehr oder weniger verpufft: Rund 60 Millionen Euro, mit der das Land den Kreis vor zwei Jahren entschuldet hat. Im Etat von 2026 merkt man davon allerdings nicht mehr viel. Gleiches gilt für die Anstrengungen, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, wie man es noch vor zwei Jahren tat – und das erfolgreich!







Artikel teilen

Artikel teilen