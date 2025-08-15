Unter den Klängen des „Spielmanns- und Fanfarenzugs“ der Lustigen Schuppesser aus dem Ortsteil Planig startete am Freitagabend der traditionelle Rundgang über den Kreuznacher Jahrmarkt, der in diesem Jahr zum 195. Male ausgerichtet wird. Angeführt von Oberbürgermeister Emanuel Letz und Jahrmarktsbürgermeister Markus Schlosser sowie begleitet von Marktmeister Mathias Weyand und Ralf Leonard, dem Vorsitzenden des Schaustellverbandes, machten sich die Ehrengäste ein erstes Bild von den diesjährigen Attraktionen des Volksfests. Als besonderen Gast konnten die Verantwortlichen der Stadt auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner begrüßen, die es sich nicht nehmen ließ, gemeinsam mit ehemaligen und amtierenden Weinmajestäten sowie Landrätin Bettina Dickes die 300 kleinen Jahrmarkts-Lebkuchenherzen und die von den Schaustellern mitgebrachten Jahrmarktsfähnchen an die Volksfestbesucher zu verteilen, die zur Freude der 190 Aussteller bereits zur Eröffnung zahlreich auf die Pfingstwiese strömten.

Am Ende des Rundganges boten die feschen Majoretten der Lustigen Schuppesser auf dem großen Platz vor dem Weinzelt Kostproben ihres Könnens. Eine bestens aufgelegte Landrätin Dickes schwang dabei zur Musik der Kapelle den Taktstock. „Auf unserem vielseitigen Jahrmarkt ist für wirklich jeden etwas dabei“, betonte Oberbürgermeister Letz. Das Volksfest werde von der Bevölkerung nicht nur gefeiert, sondern gelebt, betonte Leonhard, und Jahrmarktsbürgermeister Schlosser hob den besonderen, regionalen Charakter des Jahrmarktes hervor. Gemeinsam mit Julia Klöckner schritten Markus Schlosser und Emanuel Letz dann zum feierlichen Weinfassanstich. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, sich von den Spitzen der Stadt und Bundestagspräsidentin Klöckner persönlich ein „Piefchen“ Wein kredenzen zu lassen, die dann gemeinsam unter dem Jubel der Besucher den Jahrmarkt offiziell eröffneten. Dazu gaben die traditionellen Böllerschüsse noch den symbolischen, akustischen Startschuss.