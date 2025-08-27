Uwe Döbell hat dem Monzinger Gemeinderat einen ersten Entwurf für das Jubiläum der Gemeinde im Jahr 2028 vorgestellt. Neben den Ideen geht es nun um die Finanzierung. Auch das gesperrte Gemeindehaus und kaputte Straßen beschäftigen den Rat.

Kaputte Straßen – die Asphaltdecke in der Soonwaldstraße (L 220) und hochstehende Gullydeckel in der Thiergartenstraße (K 19) – sowie der Status quo beim gesperrten Gemeindehaus beschäftigten jüngst den Monzinger Ortsgemeinderat. „Absolut berechtigt. Ich bin auch enttäuscht, dass es nicht vorangeht, aber wir sind auf andere angewiesen“, äußerten sich Ortschef Klaus Stein und mehrere Ratsmitglieder. Stein hofft, dass in der kalten Jahreszeit ab Oktober wenigstens das Gemeindehaus wieder notdürftig seine Pforten öffnen könne.

Andererseits habe sich der Vorratsbeschluss zum kostengünstigen Ausbau eines Wirtschaftsweges nahe dem Anwesen Schramm „In der Au“ positiv ausgewirkt und sei erledigt, berichtete der Ortsbürgermeister. Ebenfalls sehr erfreulich sei die Gründung einer Initiativgruppe „Wohlfühlen in Monzingen“. Im Rahmen der kreisweiten Plattform „Soogesund“ habe sich die Gruppe mit großer Beteiligung erstmals getroffen.

i Das Alt´sche Haus mitten im Ortskern Bernd-Harald Hey. Bernd Hey.

Hauptthema der Ratssitzung war jedoch eine erste Präsentation über die 1250 Jahr-Feierlichkeiten der Weinbaugemeinde im Jahr 2028. Diese stellte Uwe Döbell nach ersten Treffs mit Bürgern und Vereinsvorständen dem Gremium vor. Konzeptionell standen Roxheim und Waldböckelheim Pate. Zunächst gehe es darum, den Gemeinderat zu überzeugen und Geld in den Doppelhaushalt 2026/ 2027 einzustellen, sagte Döbell.

Vorgesehen sei, 2026 in die Planung zu gehen und 2027 mit der Gemeinde, Vereinen und Ausschüssen in die Umsetzung. Denn das Ziel sei es, 2028 aufbauend auf den breit gefächerten Veranstaltungskalender mit der Dorfgemeinschaft und Vereinen, Kita- und Schulkindern ein „attraktives Festjahr für alle Generationen“ einzuläuten. Uwe Döbell sprach von einer Win-win-Situation, wenn ein Weinfestumzug die Kirmes bereichere oder das legendäre Weinblütenfest neu aufgelegt werde. Dazu gehört auch ein mehrwöchiges Sommerfestival mit After-Work-Abenden, Konzerten, Kunst- und Kulturveranstaltungen. Dabei sollen Vereine oder Institutionen für sich werben und sich präsentieren können.

Bushaltestelle in Prüfung

Ob es auf vielfachen Wunsch an der K 19 im Neubaugebiet „Auf der Ley“ eine Bushaltestelle gibt, werde geprüft, teilte Klaus Stein mit. Der Gemeinderat stimmte auch der 16. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der ehemaligen VG Bad Sobernheim zu. Hier geht es um die Fortschreibung des Bebauungsplans „Auf der Ley II“. Ebenso wurde dem Vorschlag zum Datenschutz für Mandatsträger für die Arbeit in den Gremien der VG zugestimmt.

Der Bauhof trifft sich am 16. September um 18 Uhr und nimmt eine schadhafte Ausbaustelle in der Römerstraße, die Spielplätze sowie den geplanten Bikerpark am TuS Sportheim in Augenschein. Zwei Tage später wird sich der Ausschuss auf dem Friedhof treffen. Intern steht die Klärung der Eigentumsverhältnisse der Kita mit der VG auf der Agenda. Des Weiteren werden Gespräche mit dem Wanderverein geführt. Am 11. September findet mit der RWE im Kaisersaal Bad Sobernheim eine Veranstaltung über den Windpark Zollstock statt, teilte Stein mit.