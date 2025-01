Das war 2024: Kreis Kreuznach Dickes siegt bei Landrätinnenwahl knapper als gedacht 07.01.2025, 11:00 Uhr

i Bettina Dickes ist Landrätin: Bei der Landrätinnenwahl im Kreis Bad Kreuznach gewinnt die Amstinhaberin. Sie feiert den Wahlsieg mit ihrer Familie im Sitzungssaal der Kreisverwaltung, der so etwas wie das Camp der Bettina-Dickes-Fans ist. Marian Ristow

Jahresrückblick: Bettina Dickes führt auch in den kommenden acht Jahren den Kreis Bad Kreuznach an: Bei der Wahl der Landrätin am 10. November holt die 53-jährige Amtsinhaberin 54,8 Prozent der Stimmen, Konkurrentin Katharina Dahm (SPD) 45,2 Prozent.

Am Wahlabend des 10. November geht es ab 18.45 Uhr in der Kreisverwaltung plötzlich ganz schnell: 123 Wahlbezirke sind ausgezählt, der Trend ist klar. Dickes wird siegen, aber längst nicht so deutlich, wie es einige geglaubt hatten. Die alte und neue Kreischefin fährt 54,8 Prozent ein, Gegenkandidatin Katharina Dahm (SPD) erzielt mit 45,2 Prozent einen Achtungserfolg.

