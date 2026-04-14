Zustände an Kreuznacher Schule Dickes: kein Schimmel in Don Bosco-Einrichtung Josef Nürnberg 14.04.2026, 17:00 Uhr

i Die ehemalige Kita der Lebenshilfe auf dem Gelände des Förderschulzentrums eignet sich nicht wirklich als Schulgebäude und soll durch einen mehrstöckigen Neubau ersetzt werden. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Im Kreisausschuss antwortete Landrätin Bettina Dickes auf eine Anfrage der FDP-Fraktion zu den Zuständen der Kreuznacher Don Bosco-Förderschule. Dickes machte klar, dass die Situation schwierig ist: Die Zahl der Schüler ist von 60 auf 140 gestiegen.

Laut Landrätin Bettina Dickes (CDU) gibt es in der Don-Bosco-Schule keinen Schimmelbefall. Vorwürfe in dieser Richtung wies sie im Kreisausschuss entschieden zurück. „Es handelt sich um Wasserflecken infolge eines undichten Daches. Nach Bekanntwerden des Schadens im Herbst habe man sofort reagiert, um das Dach abzudichten, doch final könne das Dach erst jetzt im Frühjahr abgedichtet werden“, informierte sie.







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