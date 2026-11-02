Im Rahmen eines Festaktes zum 150-jährigen Bestehen der Berufsbildenden Schule Technik, Gewerbe, Hauswirtschaft und Sozialwesen (TGHS) wurden die neue Schulleiterin Diana Heimann und ihr Vize Jan Krebs offiziell eingeführt.
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Im Rahmen eines Festaktes anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Berufsbildenden Schule Technik, Gewerbe, Hauswirtschaft und Sozialwesen (TGHS) wurden Schulleiterin Diana Heimann und ihr Stellvertreter Jan Krebs von Elke Preißinger von der Schulabteilung der ADD offiziell eingeführt.