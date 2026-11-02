Festakt an Kreuznacher Schule Diana Heimann ist offiziell neue Leiterin der BBS TGHS Josef Nürnberg 02.11.2026, 19:00 Uhr

i Zur offiziellen Amtseinführung der neuen Schulleiterin der Berufsbildenden Schule TGHS Bad Kreuznach, Diana Heimann, und ihres Stellvertreters Jan Krebs erhielten sie einen Schlüssel, der nicht nur Türen, sondern wohl auch die Herzen öffnen soll. Josef Nürnberg

Im Rahmen eines Festaktes zum 150-jährigen Bestehen der Berufsbildenden Schule Technik, Gewerbe, Hauswirtschaft und Sozialwesen (TGHS) wurden die neue Schulleiterin Diana Heimann und ihr Vize Jan Krebs offiziell eingeführt.

Im Rahmen eines Festaktes anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Berufsbildenden Schule Technik, Gewerbe, Hauswirtschaft und Sozialwesen (TGHS) wurden Schulleiterin Diana Heimann und ihr Stellvertreter Jan Krebs von Elke Preißinger von der Schulabteilung der ADD offiziell eingeführt.







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