Die Diakonie erklärt, dass der Standort Kirn pro Jahr 280 chirurgische Eingriffe vornimmt – die im Juli genannten 32 OPs von Januar bis Mai seien lediglich Noteingriffe gewesen. Eine Erhaltungszusage gibt es für die Chirurgie aber dennoch nicht.

Es war Anfang Juli eine Meldung, die in Kirn für Furore sorgte: In einem Pressegespräch hatte Diakonie-Krankenhausdirektor Manuel Seidel die geringe Zahl an chirurgischen Operationen in Kirn herausgestellt, die es für ambitionierte medizinische Fachkräfte unattraktiv machen würde, dort tätig zu werden. Seidel nannte 32 OPs von Januar bis Mai, diese Zahl wurde auf Nachfrage bestätigt – was allerdings ein Fehler war.

Fakt ist, dass Seidel die Notfall-OPs in der Chirurgie gemeint hatte, nicht die geplanten Operationen. Laut Diakonie werden in Kirn pro Jahr über 280 chirurgische Patienten versorgt. Dazu würden auch die endoprothetischen Eingriffe – etwa Gelenkersatz – gehören, die von Oberarzt Rudolf Benz vorgenommen werden. Hier erfülle Kirn derzeit die in Deutschland geforderte Mindestmenge von fünfzig Primär-Knieprothesen, die „auf einem sehr hohen medizinischen Niveau erbracht werden“, so die Diakonie.

Krankenhaus-Direktor Manuel Seidel hatte Anfang Juli allerdings expressis verbis festgestellt, die Zahlen in Kirn sprächen nicht für den Erhalt eines kompletten chirurgischen Behandlungsapparats – und es gibt auch aktuell keine Zusage zur Erhaltung im Zuge der durch die Übernahme des St. Marienwörth-Krankenhauses erforderlichen Neustrukturierung.

Dazu passt die im Nachhinein von der Diakonie übermittelte Mitteilung zum „Verständnis und vielleicht auch zur Einordnung“ der 32 Kirner Noteingriffe bis Mai: dass nämlich „schwere und komplexe chirurgische Notfälle in Bad Kreuznach oder in einem Haus der Maximalversorgung, etwa der Universitätsmedizin, behandelt“ würden.