Hinweise ehemaliger Heimkinder haben die Aufarbeitung eines dunklen Kapitels der Kreuznacher Diakonie angestoßen. Ein Historiker fand Hinweise zu 242 Fällen sexualisierter Gewalt. Die Stiftung entwickelt ihr Schutzkonzept weiter.
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Es waren Hinweise eines ehemaligen Heimkindes auf ein dunkles Kapitel der Kreuznacher Diakonie, die den Stein ins Rollen brachten: Ein Mann berichtete seiner Schwester auf dem Sterbebett, dass er in einem Kinderheim in Niederwörresbach in den 1970er-Jahren Opfer sexualisierter Gewalt geworden war.