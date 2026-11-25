Dunkles Kapitel in Kreuznach Diakonie arbeitet Fälle zu sexualisierter Gewalt auf Cordula Kabasch 25.11.2026, 18:20 Uhr

i Die Fotoausstellung „Angefasst“ des Fotografen Andreas Groth zeigt auf 20 Rollup-Displays Porträts von Menschen, die sexualisierte Gewalt im kirchlichen Kontext erlebt haben. Sie wurde beim „Forum sexualisierte Gewalt: Aufarbeitung, Prävention, Intervention“ gezeigt und wird in den nächsten Wochen und Monaten in verschiedenen Einrichtungen der Stiftung Kreuznacher Diakonie zu sehen sein. Stiftung Kreuznacher Diakonie/Kirsten Beuscher

Hinweise ehemaliger Heimkinder haben die Aufarbeitung eines dunklen Kapitels der Kreuznacher Diakonie angestoßen. Ein Historiker fand Hinweise zu 242 Fällen sexualisierter Gewalt. Die Stiftung entwickelt ihr Schutzkonzept weiter.

Es waren Hinweise eines ehemaligen Heimkindes auf ein dunkles Kapitel der Kreuznacher Diakonie, die den Stein ins Rollen brachten: Ein Mann berichtete seiner Schwester auf dem Sterbebett, dass er in einem Kinderheim in Niederwörresbach in den 1970er-Jahren Opfer sexualisierter Gewalt geworden war.







Artikel teilen

Artikel teilen