Besser spät als nie: Der Neujahrsempfang des DGB-Kreisverbandes fand nach der Fastnachtskampagne statt und blickte nach vorn auf die in knapp vier Wochen stattfindende Landtagswahl.
Lesezeit 2 Minuten
Beim „Neujahrsempfang“ des Deutschen Gewerkschafts-Bundes (DGB) im Bad Kreuznacher Dietrich-Bonhoeffer-Saal waren nicht nur die anwesenden Landtagskandidaten gefragt, sondern auch das Publikum. Jeder bekam zwei rote Bälle, die er in vier transparente Röhren verteilen durfte – je nachdem, was er von der Politik erwartet.