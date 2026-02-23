Verspäteter Neujahrsempfang
DGB fordert Kandidaten mit roten Bällen und Prüfsteinen
Als DGB-Kreisvorsitzender begrüßte King Karl Bodtländer zum Neujahrsempfang.
Rainer Gräff

Besser spät als nie: Der Neujahrsempfang des DGB-Kreisverbandes fand nach der Fastnachtskampagne statt und blickte nach vorn auf die in knapp vier Wochen stattfindende Landtagswahl.

Lesezeit 2 Minuten
Beim „Neujahrsempfang“ des Deutschen Gewerkschafts-Bundes (DGB) im Bad Kreuznacher Dietrich-Bonhoeffer-Saal waren nicht nur die anwesenden Landtagskandidaten gefragt, sondern auch das Publikum. Jeder bekam zwei rote Bälle, die er in vier transparente Röhren verteilen durfte – je nachdem, was er von der Politik erwartet.

