Traktoren in Münchwald
Deutz, Fendt und Co: Historische Schlepper im Trend
Stolz präsentierte der Wiesbadener Richard Becker seinen Lanz-Bulldog, Baujahr 1952, im Beisein der Organisatoren des Schleppert
Stolz präsentierte der Wiesbadener Richard Becker seinen Lanz-Bulldog, Baujahr 1952, im Beisein der Organisatoren des Schleppertreffens in Münchwald.
Reinhard Koch

Lust auf alte, historische Schlepper? Wer sich diese Schätzchen gern anschaut, ist beim Schleppetreffen der Traktorfreunde Münchwald genau richtig. Im Rahmen der Kirmes gab es 100 Traktoren zu sehen.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Bulldog der Marke Lanz, Baujahr 1952, mit Seitenglühkopf am Eingang zum Kirmesplatz vor der Hubertushalle machte Lust auf mehr dieser alten, historischen Schlepper. Die „Kolbekipper“, das sind die „Traktorfreunde Münchwald“, hatten im Rahmen der Kirmes zum Schleppertreffen eingeladen.
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