Abenteuer beginnt
Deutsche Küche und Kirner Pils: Neustart im Amalienpark
Neustart im historischen Ambiente: Küchenchef Benjamin Pies und Kevin Quint präsentieren im „Kirner im Amalienpark“ die neuen Sp
Neustart im historischen Ambiente: Küchenchef Benjamin Pies und Kevin Quint präsentieren im „Kirner im Amalienpark“ die neuen Speisekarten.
Sebastian Schmitt

Mit einer handfesten, gutbürgerlichen Strategie gehen Benjamin Pies und Kevin Quint im Amalienpark-Restaurant nun ins Rennen. Von Kartoffelsuppe bis Rumpsteak, Schnitzel im Bierteig und Wildragout in Dunkelbiersoße – es wird einiges geboten.

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Am Mittwochabend ist im Kirner Amalienpark wieder Leben eingekehrt: Um 17 Uhr öffnete das „Kirner im Amalienpark“ erstmals seine Türen. Für die Gäste war es ein Blick in einen Ort, der nun mit deutscher Küche und Kirner Brauerei neu starten soll. Die wirtschaftliche Führung übernimmt Kevin Quint aus Idar-Oberstein.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerGastronomie

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