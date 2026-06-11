Bauarbeiten in Bad Kreuznach Deswegen wurden in der Neustadt Tonnen nicht geleert Marian Ristow 11.06.2026, 13:40 Uhr

Biotonnen in Bad Kreuznach blieben unerwartet stehen – Glasfaserbau in der Neustadt sorgt für Ärger. Welche Rolle laufende Bauarbeiten spielen und wie Stadt und Entsorger reagieren, wird im Beitrag erklärt.

Die Bewohner der Neustadt in Bad Kreuznach, im Bereich zwischen Alter Nahebrücke, Hochstraße, Schlosspark und Wilhelmstraße, mussten am Mittwoch, 10. Juni, auf die planmäßige Abholung ihrer Biotonnen verzichten. Grund war nach Angaben der Kreisverwaltung, dass sich ein Bauunternehmen, das derzeit Glasfaserkabel in der Stadt verlegt, nicht an die verkehrsrechtliche Vorgabe des städtischen Ordnungsamts gehalten hatte.







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