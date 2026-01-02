Deswegen wirkte er nervös: Kosovare muss ins Gefängnis

Ein Routinebesuch bei der Polizei endete für einen 32-Jährigen mit einer bösen Überraschung: Statt einer Verlustanzeige erwartete ihn ein Haftbefehl – und die Fahrt ins Gefängnis.

Dieser Besuch auf der Bad Kreuznacher Polizeidienststelle ging nach hinten los: Statt einer Verlustmeldung anzuzeigen, ging es für einen 32-jährigen Kosovaren pünktlich zum Jahresbeginn ins Gefängnis. Der Mann war bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach erschienen, um den Verlust seines Reisepasses anzuzeigen. Da das Dokument dringend für konsularische Zwecke benötigt wurde, hatte der Mann vorsorglich einen Bekannten zur sprachlichen Unterstützung mitgebracht.

Im Rahmen der routinemäßigen Sachverhaltsaufnahme fiel den eingesetzten Beamten jedoch auf, dass der Anzeigende deutlich nervöser wirkte als jemand, der „nur“ seinen Reisepass verlegt hat. Ein kurzer Blick in die polizeilichen Systeme brachte schließlich ans Licht, dass nicht nur ein Ausweisdokument abhandengekommen war, sondern auch mehrere Fahndungsnotierungen vorlagen – darunter ein nationaler Haftbefehl.

Da der offene Haftbefehl nicht durch Zahlung abgewendet werden konnte, endete der Besuch auf der Polizeidienststelle nicht wie geplant mit einer Verlustanzeige, sondern mit einer Fahrt im Streifenwagen zur nächstgelegenen Justizvollzugsanstalt.