Immer mehr Apotheken schließen – eine Entwicklung, die der Winzenheimer Pharmazeut Thomas Behr mit Sorge beobachtet. Offenbar sind die wirtschaftlichen Belastungen zu hoch. Eine Protestaktion soll jetzt mehr Aufmerksamkeit auf das Thema lenken.
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Kostensteigerung, Inflation, aber stagnierende Vergütung: Wegen ihrer wirtschaftlichen Belastung streiken am Montag, 23. März, bundesweit die Apotheken – auch in Stadt und Kreis Bad Kreuznach. Die Pharmazeuten möchten damit auf ihren finanziellen Druck aufmerksam machen.