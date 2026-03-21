Auch im Kreis Bad Kreuznach Deswegen streiken am Montag bundesweit die Apotheken Markus Kilian 21.03.2026, 19:00 Uhr

i Bereits vor rund zwei Jahren hatten sich die Apotheken bundesweit zu einem Protesttag zusammengeschlossen, darunter auch die Faust-Apotheke in der Bad Kreuznacher Innenstadt. Markus Kilian (Archiv)

Immer mehr Apotheken schließen – eine Entwicklung, die der Winzenheimer Pharmazeut Thomas Behr mit Sorge beobachtet. Offenbar sind die wirtschaftlichen Belastungen zu hoch. Eine Protestaktion soll jetzt mehr Aufmerksamkeit auf das Thema lenken.

Kostensteigerung, Inflation, aber stagnierende Vergütung: Wegen ihrer wirtschaftlichen Belastung streiken am Montag, 23. März, bundesweit die Apotheken – auch in Stadt und Kreis Bad Kreuznach. Die Pharmazeuten möchten damit auf ihren finanziellen Druck aufmerksam machen.







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