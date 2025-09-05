Ein Ruheforst für Bad Kreuznach? Die Suche nach einem geeigneten Waldstück endet enttäuschend – doch das ist nicht das einzige Problem, das den Friedhof bewegt. Was jetzt auf die Bürger zukommt.

Der Bad Kreuznacher Hauptfriedhof zwischen Alzeyer und Mannheimer Straße ist ein echtes Schmuckstück. Mit einer Größe von rund 16 Hektar und weit mehr als 1300 Bäumen ist er weit mehr als eine reine Begräbnisstätte, sondern dient mit seinem parkähnlichen Charakter auch der Naherholung.

So schön der Zentralfriedhof auch ist, er bedeutet für die Verantwortlichen auch viel Arbeit. Ein Update zu allem, was rund um den Friedhof derzeit passiert, gaben vergangene Woche in der Sitzung des Finanzausschusses Bürgermeister Thomas Blechschmidt (CDU), in dessen Zuständigkeit der Friedhof fällt, und Bauhofchefin Mareike Näher. Eines ist seitdem klar: Die Suche nach einer geeigneten Fläche für einen ruheforst-ähnlichen Waldfriedhof im Stadtgebiet ist beendet. Leider ohne Ergebnis, eine passende Fläche wurde nicht gefunden.

„Ich habe die letzten Monate viel Zeit damit verbracht, mir die Waldstücke anzuschauen, bin mit Revierförster Lorenz Berger und den Baumkontrolleuren und -pflegern vor Ort gewesen. Manche Areale kommen nicht infrage, weil sie zu steil sind. Dann haben wir Bereiche, die Flora-Fauna-Habitat sind, also Naturschutzgebiet sind, da dürfen wir nicht eingreifen“, erläuterte Mareike Näher. Übrig geblieben seien nicht mehr viele Flächen. „Dort war der Baumbestand hochgradig angegriffen, man müsste ihn hier massiv einkürzen, um Verkehrssicherheit herzustellen. Das ist zu viel Aufwand“, resümierte die Bauhofleiterin. Man habe deswegen davon Abstand genommen, das Projekt weiterzuverfolgen.

i Prachtvolle Gotik mitten auf dem Bad Kreuznacher Hauptfriedhof zwischen Alzeyer und Mannheimer Straße: Die Puricelli-Kapelle soll nun verpachtet werden. Vorausgesetzt es findet sich jemand, der sich das leisten kann. Marian Ristow

Kapelle auf dem Hauptfriedhof: Im Rahmen einer Begehung des Friedhofs seien Anfang August Mängel an der Betonfassade der Friedhofskapelle festgestellt worden, berichtete Blechschmidt. Der Außenputz fällt stellenweise ab. Die im Beton befindliche Bewehrung ist stellenweise stark verrostet. „Ich bin ein wenig erschrocken. Die Armierung ist an manchen Stellen komplett verschwunden.“ Derzeit würden Gutachten und Kostenvoranschläge eingeholt, um die Maßnahmen und Kosten der Sanierung beziffern zu können. „Wir müssen da eingreifen“, ließ der Kämmerer keinen Zweifel daran, dass es wieder teuer wird für die Stadt.

Urnenkapelle auf dem Hauptfriedhof: Ebenfalls bei einer Begehung seien leichte Mängel am Deckenputz der Urnenkapelle festgestellt worden. Auch hier werde derzeit überprüft, welche Maßnahmen eingeleitet werden müssten, um welche Kosten zu tragen sind. „Der Plan ist, die Decke einzurüsten und dann neu zu verputzen beziehungsweise zu streichen“, erläuterte Blechschmidt die Vorgehensweise.

Vermarktung der Puricelli-Kapelle: Laut Finanzdezernent Blechschmidt gebe es den ein oder anderen Bewerber, der Interesse habe, die Kapelle zu übernehmen. Es habe bereits Ortstermine gegeben – auch die Denkmalschutzbehörde sei beteiligt gewesen. Demnächst soll der Finanzausschuss – in einer der nächsten Sitzungen – über die eingegangenen Bewerbungen informiert werden. Es gebe derzeit einige kleinere Schäden an der Kapelle. „Wasser war eingedrungen, das hat der Bauhof bereits beseitigt. Am Dach waren Ziegeln kaputt“, informierte Blechschmidt. Wer in das Projekt einsteigen wolle, müsse dafür Sorge tragen, dass künftige Schäden fachmännisch repariert würden – innen und außen. Für den Bürgermeister befindet sich die Kapelle in einem „guten“ Zustand. Der Keller sei weiterhin feucht.

i Der Blütenhain ist die neueste Bestattungsform auf dem Bad Kreuznacher Hauptfriedhof. Es gebe bereits die ersten Anfragen zu Grabkäufen, berichtete Bürgermeister Thomas Blechschmidt vergangene Woche. Marian Ristow

Blütenhain: Der neue Blütenhain auf dem städtischen Hauptfriedhof ist fertiggestellt und am Montag offiziell eingeweiht worden. Drei Grabflächen seien schon verkauft worden. Das Projekt, vollumfänglich selbst vom Bauhof umgesetzt, werde vollumfänglich sehr gut angenommen – und soll Einnahmen generieren.

i Der Bad Kreuznacher Friedhof ist übersäht mit Plastiken, Skulpturen und wunderbaren Denkmälern. Hier das Denkmal von Robert Cauer für die Toten des Krieges von 1870/1871. Marian Ristow

All das, Unterhaltung, Personal, Instandhaltung, Pflege kostet viel Geld. Im Jahr 2024 schloss das Sachgebiet Friedhof mit einem Defizit von rund 168.400 Euro ab. Zwar gibt es in den Büchern einen Gewinn von 6 Millionen Euro – das sind aber sämtliche Grabentgelte bis zum Ende deren Laufzeiten und damit keine Liquidität.

Trotz aller Sparmaßnahmen und Kostenbewusstsein werde es immer schwieriger für den Friedhof, die Kosten im Rahmen zu halten – vor allem, wenn man an die anstehenden Investitionen denkt. Mareike Näher wird eine neue Gebührenkalkulation vorlegen. „Lange Zeit haben wir die Gebühren nicht angepasst. Wir haben die gesetzliche Verpflichtung, das auszugleichen, weil es sich dabei um Gebühren handelt. Es wird zwei Möglichkeiten geben: Die Mehrkosten werden umgelegt oder aus dem Haushalt genommen“, kündigte Blechschmidt an. Es könnte also teuer für die Bürger werden.