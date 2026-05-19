Sechsstündiger Großeinsatz: Desloch: Feuerwehr löscht Brand in Windrad
Sechsstündiger Großeinsatz
Desloch: Feuerwehr löscht Brand in Windrad
Der Brand in einem Windrad bei Desloch löste einen Großeinsatz aus: Höhenretter, Hubschrauber und zahlreiche Wehren sichern die Gefahrenzone. Ursache und Schadensumfang sind weiterhin unklar.
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Am Montag, 18. Mai, wurde die Feuerwehr gegen 9.30 Uhr zu einem Brand in einer Windenergieanlage in der Gemarkung Desloch alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde ein Feuer im Inneren der Anlage auf Bodenhöhe festgestellt. Die örtlichen Feuerwehreinheiten leiteten sofort die Brandbekämpfung ein.