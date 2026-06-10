Langenlonsheimer Winzerfamilie Deshalb ist die Haas Vinothek ein Besuchermagnet Dieter Ackermann 10.06.2026, 11:00 Uhr

i Sophie (von links), Julian, Thomas und Kerstin Haas ist die Freude über ihre Vinothek ins Gesicht geschrieben. Dieter Ackermann

Ein Ort der Genuss und Geselligkeit: Die Haas Vinothek in Langenlonsheim lockt mit edlen Weinen und abwechslungsreichen Events. Was steckt hinter dem Erfolgsrezept des Familienbetriebs?

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt – oder um es mit den Worten von Thomas Haas und seinem Sohn Julian zu sagen: „Wir sind mit Leib und Seele Winzer, machen unseren Job aus fester Überzeugung und freuen uns von daher über den Erfolg.“ Gemeint ist die vor zwei Jahren eröffnete Haas Vinothek in der Naheweinstraße, direkt gegenüber dem traditionsreichen Familienweingut, die an 75 Donnerstagen und insgesamt 100 Tagen im Jahr geöffnet hat und prima ...







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