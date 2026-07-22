Imbiss im Gensinger Globus
Deshalb ist das Fleischkäsebrötchen ein Stück Kultur
Das Fleischkäsebrötchen im Gensinger Globus kostet seit Jahren 1 Euro. Wie ist das in Zeiten gestiegener Herstellungskosten mögl
Das Fleischkäsebrötchen im Gensinger Globus kostet seit Jahren 1 Euro. Wie ist das in Zeiten gestiegener Herstellungskosten möglich?
Edgar Daudistel

Ein Kultsnack trotzt dem Preisdruck: Warum das Fleischkäsebrötchen in der Gensinger Globus Markthalle mehr ist als nur ein günstiger Imbiss.

Lesezeit 2 Minuten
Wer in diesen Tagen unterwegs einen schnellen Imbiss kauft, muss oft tief in die Tasche greifen. 3 oder 4 Euro für ein belegtes Brötchen sind längst keine Seltenheit mehr. Umso auffälliger scheint ein Angebot, das sich seit Jahren kaum verändert hat: Das klassische Fleischkäsebrötchen kostet in der Gensinger Globus Markthalle weiterhin 1 Euro.
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