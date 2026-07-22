Imbiss im Gensinger Globus Deshalb ist das Fleischkäsebrötchen ein Stück Kultur Edgar Daudistel 22.07.2026, 09:00 Uhr

i Das Fleischkäsebrötchen im Gensinger Globus kostet seit Jahren 1 Euro. Wie ist das in Zeiten gestiegener Herstellungskosten möglich? Edgar Daudistel

Ein Kultsnack trotzt dem Preisdruck: Warum das Fleischkäsebrötchen in der Gensinger Globus Markthalle mehr ist als nur ein günstiger Imbiss.

Wer in diesen Tagen unterwegs einen schnellen Imbiss kauft, muss oft tief in die Tasche greifen. 3 oder 4 Euro für ein belegtes Brötchen sind längst keine Seltenheit mehr. Umso auffälliger scheint ein Angebot, das sich seit Jahren kaum verändert hat: Das klassische Fleischkäsebrötchen kostet in der Gensinger Globus Markthalle weiterhin 1 Euro.







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