Der Zweckverband Trollmühle wächst kontinuierlich
Herausragend beim Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle war 2024, der Neubau der Zwischenpumpstation Schweppenhausen. Sie ging in diesem Jahr in Betrieb.
Dieter Ackermann

Der Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle hat sich mit dem Jahresabschluss für 2024 sowie dem Wirtschaftsplan für das kommende Jahr beschäftigt. Schwerpunkt der Investitionen sollen der Neubau von Leitungen und Planungskosten in elf Orten sein.

Dass der Zweckverband Wasserversorgung Trollmühle nicht nur gut aufgestellt ist, sondern auch kontinuierlich wächst, zeigten Werkleiterin Rika Glöde und Verbandsvorsteher Michael Cyfka in der Verbandsversammlung im Weingut Orben in Guldental auf.

