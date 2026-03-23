Meinung zur Landtagswahl 2026 Der Wind an der Nahe hat sich gedreht Markus Kilian 23.03.2026, 18:10 Uhr

i Markus Kilian Jens Weber. MRV

Die CDU hat den Wahlkreis 17 gekapert, genauso hat Direktkandidat Helmut Martin souverän gewonnen. Seine Konkurrentin erzielte allerdings einen Achtungserfolg. Die Nutznießer der schwächelnden SPD ist derweil die AfD.

Der Wind hat sich gedreht: Die CDU hat im Wahlkreis 17 das Ruder übernommen – in erstaunlicher Klarheit. Umgekehrt wurde die SPD abgewählt, dabei hatte sie die Region um Bad Kreuznach bei der Wahl vor fünf Jahren noch im Griff. Doch diesmal konnten die Sozialdemokraten mit ihren Inhalten nicht überzeugen wie noch 2021.







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