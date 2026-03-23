Meinung zur Landtagswahl 2026
Der Wind an der Nahe hat sich gedreht
Markus Kilian
Markus Kilian
Jens Weber. MRV

Die CDU hat den Wahlkreis 17 gekapert, genauso hat Direktkandidat Helmut Martin souverän gewonnen. Seine Konkurrentin erzielte allerdings einen Achtungserfolg. Die Nutznießer der schwächelnden SPD ist derweil die AfD.

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Der Wind hat sich gedreht: Die CDU hat im Wahlkreis 17 das Ruder übernommen – in erstaunlicher Klarheit. Umgekehrt wurde die SPD abgewählt, dabei hatte sie die Region um Bad Kreuznach bei der Wahl vor fünf Jahren noch im Griff. Doch diesmal konnten die Sozialdemokraten mit ihren Inhalten nicht überzeugen wie noch 2021.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWK 17 – Bad Kreuznach

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