Die CDU hat den Wahlkreis 17 gekapert, genauso hat Direktkandidat Helmut Martin souverän gewonnen. Seine Konkurrentin erzielte allerdings einen Achtungserfolg. Die Nutznießer der schwächelnden SPD ist derweil die AfD.
Lesezeit 1 Minute
Der Wind hat sich gedreht: Die CDU hat im Wahlkreis 17 das Ruder übernommen – in erstaunlicher Klarheit. Umgekehrt wurde die SPD abgewählt, dabei hatte sie die Region um Bad Kreuznach bei der Wahl vor fünf Jahren noch im Griff. Doch diesmal konnten die Sozialdemokraten mit ihren Inhalten nicht überzeugen wie noch 2021.