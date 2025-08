Die Region Bad Kreuznach sieht sich mit einer neuen Herausforderung konfrontiert: Der Waschbär, ursprünglich aus Nordamerika stammend und einst als Pelzlieferant eingeführt, hat sich längst als invasive Art etabliert und sorgt nun zunehmend für Ärger, Schäden und ökologische Probleme.

„Im Landkreis Bad Kreuznach haben wir eine relativ starke Population“, erklärt Erhard Bäder, Vorsitzender der Kreisgruppe Bad Kreuznach im Landesjagdverband Rheinland-Pfalz. „Momentan werden die Tiere wegen des Muttertierschutzes nicht bejagt, aber auch sonst, wenn die Jagdzeit da ist im Herbst oder Winter, ist es sehr schwer, sie zu bejagen, da sie hauptsächlich nachtaktiv sind.“

Die Zahlen sprechen für sich: Laut der Unteren Jagdbehörde der Kreisverwaltung Bad Kreuznach wurden im Jagdjahr 2024/2025 insgesamt 335 Waschbären zur Strecke gebracht inklusive des Fallwilds, also Tiere, die tot aufgefunden wurden, gestorben etwa durch Verkehrsunfälle oder Krankheiten.

Der Waschbär lauert an Amphibien-Leitanlagen

Eine besondere Auffälligkeit gibt es dabei an den Amphibien-Leitanlagen. Rolf Model vom Nabu Bad Kreuznach warnt: „Wir haben ein großes Problem an den Amphibien-Leitanlagen. Dort sitzt der Waschbär am Eingang und fängt die Amphibien, wie zum Beispiel Frösche, ab, um sie zu fressen.“ Waschbären zeigen bei der Jagd eine erstaunliche Anpassung. Sie suchen gezielt Laichgewässer auf und haben gelernt, Amphibien auch trotz deren Hautgifte zu erbeuten, etwa durch das vorsichtige Häuten der Kröten.

Die Kleinbären sind intelligente Überlebenskünstler. Sie leben sowohl in natürlichen als auch in menschengemachten Strukturen. Das sind unter anderem Baumhöhlen in Laub- und Mischwäldern, Felsspalten oder verlassenen Dachsbauten, aber auch Dachböden, verlassene Gartenhäuser, Garagen und Schuppen. Aber auch Gebäude mit leichtem Zugang, etwa über Regenrinnen oder offene Fenster, sind begehrte Lebensräume. Tagsüber ruhen sie in ihren Verstecken, nachts gehen sie auf Nahrungssuche. Sie sind standorttreu, wenn sie gute Bedingungen vorfinden, auch in städtischen Gebieten.

Für Hausbesitzer kann der Besuch eines Waschbären unangenehme Folgen haben. Die Tiere zerreißen Dämmmaterial auf Dachböden, hinterlassen Kot und Urin und beschädigen Kabel oder Isolierungen. In manchen Fällen entstehen Schäden im fünfstelligen Bereich. Auch Gärten bleiben nicht verschont. Mülltonnen werden durchwühlt, Kompostplätze geplündert und Obstbäume abgeerntet.

i Diese Waschbärfamilie wurde mit einer Wildkamera bei Kappeln festgehalten. Andrea Brand

Frank Jung, Pächter des Reviers Hochstädten, sagt: „Die Zahl der Waschbären hat bei uns an der Nahe in den letzten fünf Jahren stark zugenommen. Sie haben eine hohe Anpassungsfähigkeit und verursachen Schäden an Gebäuden. Deshalb muss der Bestand reduziert werden.“ Auch die Artenvielfalt leidet unter der Ausbreitung. Philipp Geib, Bürgermeister von Staudernheim, Jagdpächter und stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe Bad Kreuznach im Landesjagdverband Rheinland-Pfalz, warnt: „Die Population ist extrem am Steigen und wirkt sich negativ auf die Artenvielfalt aus, besonders auf die Vogelwelt und die Niederwildbestände. Als Allesfresser und Kulturfolger wird der Waschbär zunehmend zum Problem im urbanen Raum. Er dringt sogar in Hühnerställe ein und richtet dort erheblichen Schaden an.“

Mülltonnen verschließen und Futterquellen entfernen

Wer Waschbären am oder im Haus entdeckt, sollte besonnen handeln. Das eigenständige Fangen oder Töten ist verboten. Das ist nur Jägern mit Genehmigung erlaubt. Empfohlen wird der Kontakt zur Jagdbehörde oder zum Revierpächter. Grundsätzlich heißt es in Waschbär-Lebensräumen:Mülltonnen verschließen und Futterquellen entfernen, Dachzugänge, Lüftungsschlitze und Kellerfenster abdichten.Eine Vergrämung der Tiere durch Licht, Bewegung oder Geräusche ist eine weitere Schutzmöglichkeit. Ganz wichtig ist natürlich, die Tiere nicht zu füttern. Einmal angelockt, kehren Waschbären regelmäßig zurück, oft mit weiteren Artgenossen.

Der Waschbär steht auf der EU-Liste invasiver Arten, deren Ausbreitung kontrolliert werden soll. Wissenschaftler fordern gezielte Managementmaßnahmen, doch rechtliche Einschränkungen und Schonzeiten erschweren die Regulierung. Besonders in städtischen Gebieten, wo keine klassische Jagd möglich ist, wächst die Population häufig ungebremst.

Die Geschichte des Waschbären in Deutschland beginnt mit wenigen freigelassenen Exemplaren. In den 1930er-Jahren wurden Tiere am Edersee in Hessen ausgesetzt. Später entkamen weitere aus Pelzfarmen. Was ursprünglich als wirtschaftliche Nutzung gedacht war, entwickelte sich zu einem ökologischen Dilemma. Heute schätzt man die Anzahl der Waschbären in Deutschland auf über 1,6 Millionen Exemplare, Tendenz steigend.