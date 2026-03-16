Bosenheim plant etwas Großes: Der Wanderweg um den Bosenberg soll mit einzigartigen Panoramablicken glänzen. Wie die Finanzierung gelingt und welche Hürden noch zu überwinden sind, bleibt spannend.
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Nach Biebelsheim, Pfaffen-Schwabenheim und Planig möchte nun auch Bosenheim Teil eines Bosenbergwanderweges werden. Hierfür entschied sich der Ortsbeirat einstimmig auf seiner Sitzung am Mittwochabend. „Wo der Berg Bosenberg heißt, wäre es doch kaum nachvollziehbar, wenn die Gemeinde, die sich nach dem Berg nennt, nicht Teil eines solchen Wanderweges würde“, erklärte Kay Maleton, Mitglied des Beirats.