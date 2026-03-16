Bosenheim nun auch dabei Der Wanderweg um den Bosenberg wächst Josef Nürnberg 16.03.2026, 16:00 Uhr

i Nach Planig, Biebelsheim und Pfaffen-Schwabenheim ist nur Bosenheim der vierte Anrainer, der Teil eines künftigen Bosenbergwanderweges werden wird. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Bosenheim plant etwas Großes: Der Wanderweg um den Bosenberg soll mit einzigartigen Panoramablicken glänzen. Wie die Finanzierung gelingt und welche Hürden noch zu überwinden sind, bleibt spannend.

Nach Biebelsheim, Pfaffen-Schwabenheim und Planig möchte nun auch Bosenheim Teil eines Bosenbergwanderweges werden. Hierfür entschied sich der Ortsbeirat einstimmig auf seiner Sitzung am Mittwochabend. „Wo der Berg Bosenberg heißt, wäre es doch kaum nachvollziehbar, wenn die Gemeinde, die sich nach dem Berg nennt, nicht Teil eines solchen Wanderweges würde“, erklärte Kay Maleton, Mitglied des Beirats.







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