Drohungen gegen Schulen Der vierte Fall im Raum Bad Kreuznach seit 2018 Harald Gebhardt 24.11.2026, 20:26 Uhr

i Im Juni 2018 sperrte die Polizei das Förderschulzentrum am Ellerbach großräumig ab. Marian Ristow

Auch Schulen im Raum Bad Kreuznach haben am Montag anonyme Bombendrohungen erhalten und die Polizei beschäftigt. Fälle vergleichbarer Art gab es hier in den vergangenen Jahren drei.

Von der Serie an Drohungen, die per E-Mail mit den drohenden Worten „Der Tod erwartet dich“ am Montag bundesweit an Schulen verschickt wurden, waren auch einige Schulen im Raum Bad Kreuznach und ebenso im Kreis Mainz-Bingen betroffen. Zum Glück kam vom Landeskriminalamt recht schnell die Einschätzung und Entwarnung, dass keine reale Gefahr drohte.







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