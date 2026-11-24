Auch Schulen im Raum Bad Kreuznach haben am Montag anonyme Bombendrohungen erhalten und die Polizei beschäftigt. Fälle vergleichbarer Art gab es hier in den vergangenen Jahren drei.
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Von der Serie an Drohungen, die per E-Mail mit den drohenden Worten „Der Tod erwartet dich“ am Montag bundesweit an Schulen verschickt wurden, waren auch einige Schulen im Raum Bad Kreuznach und ebenso im Kreis Mainz-Bingen betroffen. Zum Glück kam vom Landeskriminalamt recht schnell die Einschätzung und Entwarnung, dass keine reale Gefahr drohte.