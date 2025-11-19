Lauterecken-Wolfstein Der VG-Rat will das Ehrenamt stärken Roswitha Kexel 19.11.2025, 06:00 Uhr

i Der VG-Rat Lauterecken will Maßnahmen ergreifen, um das Ehrenamt zu stärken und fördern. Das Bild mit Feuerwehr und DRK ist beim Sommerfest des Veldenz Gymnasiums Lauterecken entstanden. Roswitha Kexel

Der VG-Rat Lauterecken will Maßnahmen ergreifen, um das Ehrenamt zu stärken und fördern. Das beschloss der Verbandsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Nur einstimmige Beschlüsse fasste der VG-Rat Lauterecken-Wolfstein in seiner jüngsten Sitzung. Den größten Raum nahm der Dialog über die Initiative „Jetzt reden wir – Ortsgemeinden stehen auf!“ in Anspruch, deren zentrale Forderungen die finanzielle Eigenständigkeit und die Planungs- und Handlungshoheit von Gemeinden sowie die Entbürokratisierung und Stärkung des Ehrenamtes sind.







