Der VG-Rat will das Ehrenamt stärken

Der VG-Rat Lauterecken will Maßnahmen ergreifen, um das Ehrenamt zu stärken und fördern. Das beschloss der Verbandsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.
Lesezeit 3 Minuten
Nur einstimmige Beschlüsse fasste der VG-Rat Lauterecken-Wolfstein in seiner jüngsten Sitzung. Den größten Raum nahm der Dialog über die Initiative „Jetzt reden wir – Ortsgemeinden stehen auf!“ in Anspruch, deren zentrale Forderungen die finanzielle Eigenständigkeit und die Planungs- und Handlungshoheit von Gemeinden sowie die Entbürokratisierung und Stärkung des Ehrenamtes sind.