Wingertshäuschen der Nahe
Der versetzte Schatz: „Heribert´s Ruh“ über Raumbach
Ein Besuch im Oktober, wenn die Reben an "Heribert´s Ruh" ordentlich in Farbe sind...
Ein Besuch im Oktober, wenn die Reben an "Heribert´s Ruh" ordentlich in Farbe sind...
Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Ein wahrer Schatz mit einer ganz eigenen Geschichte ist „Heribert´s Ruh“ im Schlossberg über Raumbach.

Lesezeit 2 Minuten
Die Geschichte dieses wunderschönen Wingertshäuschens der Winzerfamilie Rohr in Raumbach ist wahrhaftig skurril. Denn Michael Rohrs Großvater Jakob passte die Position der alten Hütte im Schlossberg nicht. Sie stand unter dem Wingertsweg. Für den 1900 in Raumbach geborenen Jakob Rohr bot sich hier die Gelegenheit, sich endlich mal wieder dem Bauhandwerk zu widmen.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWeinbau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren