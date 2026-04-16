Wingertshäuschen der Nahe Der versetzte Schatz: „Heribert´s Ruh“ über Raumbach Robert Neuber 16.04.2026, 06:00 Uhr

i Ein Besuch im Oktober, wenn die Reben an "Heribert´s Ruh" ordentlich in Farbe sind... Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Ein wahrer Schatz mit einer ganz eigenen Geschichte ist „Heribert´s Ruh“ im Schlossberg über Raumbach.

Die Geschichte dieses wunderschönen Wingertshäuschens der Winzerfamilie Rohr in Raumbach ist wahrhaftig skurril. Denn Michael Rohrs Großvater Jakob passte die Position der alten Hütte im Schlossberg nicht. Sie stand unter dem Wingertsweg. Für den 1900 in Raumbach geborenen Jakob Rohr bot sich hier die Gelegenheit, sich endlich mal wieder dem Bauhandwerk zu widmen.







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