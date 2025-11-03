Der Verkehr kann jetzt wieder über die B428 rollen

Seit heute Morgen rollt der Verkehr wieder über die B428 zwischen der B41 und dem Kreisverkehr an der Einmündung der Bosenheimer Straße im Bad Kreuznacher Osten.
Die Bad Kreuznacher Ostumgehung ist wieder freigegeben: Auf dem vierspurig ausgebauten Teilstück der B428 zwischen der Bosenheimer Straße und dem Bauhaus-Kreisel kann der Verkehr wieder rollen. Autofahrer müssen dabei aber einiges beachten: Während die beiden Fahrspuren in Richtung Kreisverkehr Bosenheimer Straße offen sind, wird derzeit der Verkehr in Richtung Bauhaus-Kreisel und B41 nur über den rechten Fahrbahnstreifen geführt, während der ...