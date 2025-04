In unserer Serie „Unser (kleines) Paradies“ führen wir zu interessanten, teilweise etwas versteckten und geheimnisvollen Plätzen. Wie zum Beispiel die vergessene Weinlage „Im Belz“ in Bad Kreuznach.

Wer den Nachtigallenweg an der Nahe entlangspaziert, wundert sich über diverse Öffnungen in der Mauer zum Hang. Durch diese Pforten ging es einst in den „Belz“, dem vergessenen Weinberg von Bad Kreuznach. Und diese Weinlage war keineswegs der Ursprung billigen Gesöffs. Diverse Weinbücher im 19. Jahrhundert nannten die Weinlage „Im Belz“ als eine der besten neben dem Kauzenberg und dem Brückes.

i Hier gut zu sehen: Der "Belz" hatte mehrere Stockwerke im Steilhang zwischen Nachtigallenweg und Hardt. Robert Neuber

Wann und warum der „Belz“ aufgegeben wurde, weiß niemand so genau. Es war wohl der Erste Weltkrieg, der den Niedergang einleitete: Denn es fiel die gut situierte Kundschaft in England und später in den USA aus – und in Amerika lebten viele Kunden mit deutschem „Migrationshintergrund“, die gerne Tropfen von der Nahe bestellten. Als das Deutsche Reich zum Feind wurde, schickte es sich in den USA nicht, deutschen Wein zu kaufen. Der „Belz“ dürfte im Zweiten Weltkrieg ganz aufgegeben worden sein. Bilder zeigen ihn in dieser Zeit mit freien, aber nicht mehr bestockten Flächen.

i Das sind alte Stufen, die zu einem aufgegebenem Aussichtspunkt links des Teetempelchens führen. Wer vom Quellenhof den Weg hinauf zum Tempel nimmt, der stößt auf einen Abzweig linker Hand, sobald es rechts ab auf den Panoramaweg geht. Robert Neuber

Bauliche Relikte der Weinlage sind in dem Hang zum Hardt-Wald hinauf noch gut zu erkennen, und wer „geländegängig“ ist, der kann die bröselnden, alten Mauern auch aus der Nähe betrachten. Es war ein sehr steiler Hang, und es finden sich bis zu fünf Bruchsteinmauern, über deren Treppen die Terrassen erreichbar waren. Es gibt auch Elemente, mit denen die weintouristische Inwertsetzung des Weinbergs erkennbar wird.

Wer den Treppenweg vom Quellenhof in Richtung des Teetempelchens hinaufläuft, der sieht links sich selbst überlassene Stufen. Wer ihnen folgt, der gelangt nach zwei, drei Minuten an eine alte Plattform, die einst am rechten Ende des „Belz“ als Aussichtspunkt diente. Man steht hier direkt gegenüber des Hotels Caravelle in der Kaiser-Wilhelm-Straße. Über dem Panorama-Punkt schließt die höchste Mauer des „Belz“ die Lage zum „Kauzenberg“ ab.

i Die Natur holt sich die einstige Kulturlandschaft zurück - hier die abgerutschte Partie einer alten Wingertsmauer im "Belz". Robert Neuber

Der „Belz“ lief von hier etwa 500 Meter über dem Nachtigallenweg entlang und füllte den ganzen Hang aus. Mittendrin fand sich eine Kerbe, wo das Wasser von der Hardt hinunterschoss. Hier hatten die Weinbauern einen offenen Kanal angelegt, dessen Verlauf oben im Hang noch im dornigen Gebüsch zu erahnen ist. Diese Kerbe des „Belz“ findet sich rechts des Karlsblicks, dem für den damaligen Kauzenburg-Besitzer Carl Puricelli 1895 angelegten Aussichtspunkt. Der wurde ja im Juni 2021 leider zum Unglücksort für einen Kreuznacher Schüler, der hier tödlich hinabstürzte.

i Die Steilheit des "Belz" machte hohe Stützmauern notwendig. Robert Neuber

Mehr Glück hatten die Kinder des berühmtesten Eigentümers im „Belz“. Ein beträchtlicher Teil dieser Lage gehörte einem Mann, der von seiner Villa in der Badeallee genau sah, wann es Zeit für die Lese war – und dessen Kinder sich später gerne an ihren Arbeitseinsatz im Familienweinberg erinnerten: Es war der Gründer des Kurbads Kreuznach, nämlich Johann Erhard Prieger. Er vererbte die Lage an seine Kinder, und sein Sohn verkaufte sie an das Weingut Carl Finkenauer. Von dort ging sie irgendwann an die Stadt.

i Das ist die Kerbe rechts des Aussichtspunkts Karlsblick. Hier teilte sich die Weinlage Belz, daher gingen auch die Wingertsmauern "um die Ecke". Robert Neuber

Prieger war natürlich bei Weitem nicht der erste Besitzer. Der „Belz“ wurde als Weinlage schon im Jahre 1203 erwähnt. Damals ging der „Belz“ als Schenkung des Ritters Gernod von Bosenheim an das Kloster St. Peter in Bad Kreuznach, das dort zu finden war, wo heute der Oranienpark liegt. Wer rätselt, was das Wörtchen „Belz“ zu bedeuten hat, der wird im Standardwerk von Stadthistoriker Karl Geib fündig. Er hat die Wortbedeutung des „Belz“ in seiner Topographie von Kreuznach ermittelt, demnach stand „Belz“ für „Gebüsch“. Schätzungsprotokolle aus dem Jahr 1721 hätten den Belz als „Weingarthen gutter Laag“ bezeichnet.

i Die Steinplatte im Vordergrund dient schon seit Jahrzehnten den Kennern als einsamer Aussichtsplatz im "Belz" über der Roseninsel. Robert Neuber

Der „Belz“ diente aber nicht nur als Tröpfchengeber, sondern auch als Start der neuen Wanderstrecken für die „Terrainkur“. Diese Wege, die heute noch im Zickzack hinaufführen zur Hardt, wurden Ende des 19. Jahrhunderts angelegt. Auf alten Bildern ist zu sehen, dass es hier am Hang keinen Wald gab wie heute. Es gab nur niedriges Buschwerk und Reben. Die Holzöfen und Gerbereien hatten um Kreuznach für Kahlschlag gesorgt. So ändern sich Kulturlandschaften ...

i Kaum zu erkennen, aber das war einmal eine wasserführende Rinne in der Kerbe zwischen Karlsblick und den Rebzeilen Richtung Quellenhof. Robert Neuber

Unser (kleines) Paradies

In unserer Serie zur paradiesischen Nahe-Landschaft führen wir Sie an besondere, ja auch geheimnisvolle Plätze an der Nahe – außergewöhnliche Aussichten, seltsame Einblicke, versteckte Kleinode mit interessanter Geschichte. Nicht die Standard-Ausflugsziele, sondern Insider-Tipps!

Den vergessenen Weinberg „Im Belz“ erreicht man am einfachsten vom Nachtigallenweg in Bad Kreuznach. Hier am Hotel Quellenhof den Treppenweg hinauf zum Teetempelchen einschlagen, sich oben am Abzweig zum Panoramaweg aber nicht rechts, sondern links halten und die verwachsenen Stufen hinaufgehen. Hier gelangt man an einen schönen Aussichtspunkt. Ansonsten verläuft im Wald über dem Nachtigallenweg der Wanderpfad „VitalTour Rotenfels“ quasi durch die unterste Rebzeile der einstigen Lage.

GPS-Daten des Belz-Aussichtspunkts: 49.838122, 7.849882