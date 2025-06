Der VDP feiert mit 100 Spitzenweinen an der Nahe

Ein wunderbarer Sommertag und zahllose Spitzenweine aus den besten Anbaugebieten Deutschlands: Was gibt es schöneres? Der VDP Nahe hatte mal wieder mächtig aufgetischt. So lief es beim VDP-Sommerweinfest in Burg Layen.