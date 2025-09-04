Bedingt durch Corona feierte der Turnverein (TV) Langenlonsheim mit fünfjähriger Verspätung, aber nicht weniger fröhlich, sein 25-jähriges Bestehen. Dazu hatte der Verein den Pausenhof an der Grundschule zweckentfremdet und zu einem wunderbaren Festplatz umgestaltet.

Erfolgreiche Entwicklung von null auf 600 Mitglieder

Der Vorsitzende des Jubelvereins Hans-Joachim „Hajo“ Roos blickte in seiner Festrede zurück auf die Zeit, als „die chinesische Seuche über uns kam“ und das Jubiläumsfest abgesagt werden musste. Roos ging auf Meilensteine der Vereinsgeschichte ein und machte deutlich: „Man darf nie vergessen, wo man herkommt. Wer aus der Vergangenheit nichts lernt, keine Zuversicht schöpft und Lehren zieht, wird auch in der Gegenwart scheitern“. Als nach seiner Aussage, „in einer Nacht- und Nebelaktion“, der TV gegründet wurde, war er der Meinung: “Wir fangen bei null an und stehen viel besser da als vorher„. In all den Jahren ging es stetig bergauf, das zeigt die Tatsache, dass man damals 200 Mitglieder und sieben Übungsleiter hatte und heute 600 Mitglieder und 25 Übungsleiter. Die jüngste im Team ist Astrid Fleckensteiner, der Roos zur frisch bestandenen C-Lizenz des Deutschen Olympischen Sportbundes unter Beifall gratulierte.

Zu den zahlreichen Gratulanten gehörte Sportkreisvorsitzender und stellvertretender Vorsitzender des Landes-Sportbundes Wolfgang Scheib. In seiner Laudatio sprach er von jungen und alten Vereinsmitgliedern, die eine wichtige Säule im örtlichen Vereinsleben sind und im Turnverein einiges für ihre Gesundheit tun. “Da die Worte Sport und Gesundheit einen hohen Stellenwert haben, brauchen wir Bewegungsanbieter wie den TV Langenlonsheim„, betonte Scheib und ließ wie gewohnt den Worten mit Bewegungsspielen Taten folgen. Für ihre langjährige Tätigkeit zeichnete Scheib Marion Pöhlmann-Münch mit der Silbernen Ehrennadel des Deutschen Leichtathletik-Verbandes aus. Die Geehrte fand im Namen der Übungsleiter herzliche Worte des Dankes. Reinhold Fuchs, vom Turnverband Mittelrhein (TVM) nahm den Faden auf und würdigte den Jubelverein für dessen turnerisches Engagement. Zudem zeichnete er Marion Koch für langjährige Übungsleitertätigkeit und Vorstandsarbeit mit der Ehrennadel in Gold des TVM aus.

Glückwünsche von VG und Ortsgemeinde

Die Glückwünsche der Verbandsgemeinde (VG) Langenlonsheim-Stromberg überbrachte Bürgermeister Michael Cyfka. Ihm war es eine besondere Freude dem „größten Langenlonsheimer Verein und dem größten TV in der VG“ zu gratulieren. Gerne erinnerte er sich an seine Zeit als Ortsbürgermeister von Langenlonsheim, als er den TV bei der Suche nach einem Standort für den Bau der TV-Halle unterstützen konnte. Sein Nachfolger, Ortsbürgermeister Bernhard Wolf, schloss sich den Glückwünschen für den Jubilar an. Die Aktiven des örtlichen Musikvereins und die Lalo-Sänger sorgten für Essen und Trinken, der TV für Kaffee und Kuchen. Die TV-Kindertanzgruppe, das Sportmobil vom Landes-Sportbund und Luftballonkünstler Bruno Kappmeier für Kurzweil. nn