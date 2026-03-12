Winzenheimer Ortsvorsteherwahl Der TuS-Chef scheut nicht den Sprung ins kalte Wasser Harald Gebhardt 12.03.2026, 17:00 Uhr

i Rainer Winkels will Ortsvorsteher von Winzenheim werden. Glody Kuba

Die dritte Amtszeit von Mirko Helmut Kohl als Winzenheimer Ortsvorsteher endet vorzeitig. Er wird neuer Stadtbeigeordneter. Am 22. März muss daher ein neuer Ortsvorsteher gewählt werden. Einer, der ins Rennen geht, ist Rainer Winkels (parteilos).

„Erlauben Sie, dass ich mich vorstelle“ – so beginnt der berühmte Rolling Stones-Song „Sympathy for the Devil“. Vorstellen muss sich Rainer Winkels, parteiloser Kandidat um das Ortsvorsteheramt in Winzenheim, nicht. Der Name Winkels ist im Stadtteil bekannt wie der sprichwörtliche „bunte Hund“.







