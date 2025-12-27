Der Traum von der Landesgartenschau ist ausgeträumt

Jahresrückblick: Und wieder ist der Traum von einer Landesgartenschau in Bad Kreuznach schnell geplatzt.
Es ist nicht der erste Anlauf, doch auch der zweite Versuch nach 2016 ist schnell gescheitert, der Traum ausgeträumt: Im März zieht die Stadt ihre Bewerbung für eine Ausrichtung 2032 wieder zurück, weil das Geld fehlt. Diesen besonderen kommunalpolitischen Knaller hat sich der Bad Kreuznacher Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) für das Ende des zweiten Tages der dreitägigen Etatberatungen im Finanzausschuss aufgehoben.