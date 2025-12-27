Das war 2025: Bad Kreuznach Der Traum von der Landesgartenschau ist ausgeträumt Harald Gebhardt 27.12.2025, 17:00 Uhr

i 2008 fand die Landesgartenschau in Bingen statt. Die Stadt hat davon städtebaulich enorm profitiert. Einen ähnlichen Effekt hat man sich auch in Bad Kreuznach erhofft und deshalb eine Bewerbung für 2032 auf den Weg gebracht. Doch der Traum war schnell ausgeträumt. Rainer Gräff

Jahresrückblick: Und wieder ist der Traum von einer Landesgartenschau in Bad Kreuznach schnell geplatzt.

Es ist nicht der erste Anlauf, doch auch der zweite Versuch nach 2016 ist schnell gescheitert, der Traum ausgeträumt: Im März zieht die Stadt ihre Bewerbung für eine Ausrichtung 2032 wieder zurück, weil das Geld fehlt. Diesen besonderen kommunalpolitischen Knaller hat sich der Bad Kreuznacher Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) für das Ende des zweiten Tages der dreitägigen Etatberatungen im Finanzausschuss aufgehoben.







