Die Bäckerei Andrae hat 2025 einige Gründe zu feiern. An erster Stelle steht für die Inhaber Ralf und Seffie Andrae mit fast 70 Mitarbeitern das Betriebsjubiläum. Vor 75 Jahre begründete Karl Andrae Senior das Geschäft in der Hauptstraße. Ein weiterer runder Geburtstag ist die Eröffnung der Bad Sobernheimer Filiale am Marktplatz vor 30 Jahren, und gefeiert wird selbstverständlich die Konditormeisterprüfung von Madeleine Andrae (24), der noch die Bäckermeisterprüfung folgen soll.

VG-Bürgermeister Markus Lüttger gratulierte herzlich zu Jubiläum und Meisterbrief und unterstrich die Bedeutung der Handwerksbäckerei für die Region mit ihren traditionell hergestellten Qualitätsbackwaren. An sechs Tagen öffnet die Bäckerei morgens um 5 Uhr. Da haben die Bäcker schon stundenlang geschafft, sagt der Bürgermeister mit Hochachtung. Viele Kunden, die morgens nach Kreuznach oder weiter Richtung Rhein-Main zur Arbeit fahren, halten vor der Tür, nehmen Brot und Brötchen mit. Markus Lüttger lobt die Familie für ihre Verbundenheit mit Ort und Region und ihr soziales Engagement.

i Selbstbewusst und optimistisch: Madeleine Andrae erfüllt sich mit dem Konditorinnen-Meisterbrief einen Kindheitstraum. Armin Seibert

Eine über die Landesgrenzen bekannte Spezialität pflegt die Bäckerei Andrae mit wachsendem Erfolg: Waldböckelheimer Lebkuchen. In der einst benachbarten Lebkuchenfabrik Dietz wurden die Spezialitäten bis in die 70er-Jahre hergestellt. Als der Betrieb schloss, ging das Lebkuchen-Geheimrezept an die Bäckerei Andrae. Inhaber Karl Andrae „Junior“ (80) hatte 1974 den Betrieb von Vater Karl Senior und dieser die Bäckerei 1950 vom Onkel übernommen.

Die Vorbereitung für die Lebkuchen-Saison, traditionell mit Weihnachten verbunden, laufen jetzt an, sagt Ralf Andrae. Zutaten müssen zeitig bestellt werden, die Lebkuchen werden in der ganzen Region auch in Einkaufsmärkten wie Globus oder Rewe bis nach Hessen geliefert. Wie so vieles sind Zutaten für Backwaren preislich schwer kalkulierbar. Eine Palette Schokolade im Großeinkauf kostet statt bislang 700 nun 1300 Euro. Wer hat‘s nicht gemerkt beim Schokohasen-Kauf.

Ralf Andrae: Einer von drei Brotsomeliers in Reinland-Pfalz

Konstante Leistungen und Qualität hat sich der Jubiläumsbetrieb auf die Fahne geschrieben. Dafür steht auch Konditormeisterin Madeleine, die schon als Kita-Kind die Frage nach dem Berufswunsch mit Prinzessin oder Bäckermeisterin beantwortete. Diesen Titel strebt sie im Sommer an. Als Konditormeisterin kann sie ihre Kreativität ausleben – etwa mit der Glückwunschtorte für die Naheweinkönigin. Hohe Fachkompetenz beweist Inhaber Ralf Andrae, der Brotsommelier ist – in Rheinland-Pfalz gibt es nur drei. Außerdem ist er stellvertretender Obermeister der Bäckerinnung mit Kreishandwerksmeister Alfred Wenz, übernahm vor 20 Jahren den Betrieb von seinem Vater Karl.

Fachkompetenz beweist auch Seffi Andreae, die vor 30 Jahren erste Fachverkäuferin in der Filiale in Sobernheim war. Sie hatte ihre Ausbildung im Café Manstein absolviert und unterschrieb am 1. Mai 1995 bei Andrae.

Bäckerfamilie ist auch in der Fastnacht unterwegs

Froh sind Ralf und Seffi Andrae, dass Tochter Madeleine mitzieht und Pläne schmiedet. In einigen Jahren soll sie die Bäckerei übernehmen, die Tradition fortführen. Ja, sie ist stolz auf ihren Beruf. Das wird deutlich, wenn sie die Qualität ihrer Backwaren mit schonender Teigführung beschreibt, die lange Frische garantiert. „Das ist viel besser als die schnell trockene und aus vorgefertigten Teiglingen produzierte Massenware“, sagt sie. In die Fußstapfen der Eltern will sie auch treten, wenn es um Innung und Vernetzung im Ort geht. Andraes sind in Vereinen engagiert, liefern für Vereinsfeste und sind gerne mit dabei. Dafür steht beispielhaft das aktive Mitwirken beim Waldböckelheimer Fastnachtsumzug.

Aber man kann sich sprichwörtlich nicht verteilen. Ein Tag der offenen Tür wie zum 50. Geburtstag sei personell nicht leistbar, sagt Ralf Andrae. Etliche Jubiläums-Aktionen laufen aber gut, und zu Weihnachten soll noch ein Jubiläums-Stollen gebacken werden.