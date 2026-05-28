Erster Döner in Bad Kreuznach Der „Sultan“ brachte den Drehspieß an die Nahe Cordula Kabasch 28.05.2026, 18:00 Uhr

i Alex Jacob (2. von rechts), den 2010 verstorbenen Ehrenbürger der Stadt und damaligen Präsidenten des Hotel- und Gaststättenverbandes, kannte Ümit Mese (links daneben) gut. Über Jacob lernte er mehrere Sportprofis kennen. Der frühere Schiedsrichter Walter Eschweiler besuchte öfter Meses Sultan-Restaurant. Auf dem Bild sind außerdem Vertreter des türkischen Generalkonsulats und des Hotel- und Gaststättenverbandes zu sehen. Ümit Mese

Als Ümit Mese 1988 das Sultan-Restaurant am Bourger Platz eröffnete, war er der erste Döner-Anbieter in Bad Kreuznach. Inzwischen gibt es im Stadtgebiet 20 Döner-Imbisse. Wie das Kebab-Geschäft zu seiner Zeit war und was sich geändert hat.

. Er war der Mann der ersten Stunde der Kreuznacher Döner-Läden: Ümit Mese eröffnete mit dem „Sultan“ im November 1988 das erste Döner-Restaurant am Bourger Platz, in einer ehemaligen Bierkneipe. Der „Sultan“ hatte lange Kultstatus in Bad Kreuznach. Nach 35 Jahren hörte Mese 2023 auf und übergab sein Restaurant an Nachfolger Nabizada Abdalbaset.







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