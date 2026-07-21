OB Letz kontra Stadtrat Eitel Der Streit über die Kreuznacher Gewobau eskaliert Harald Gebhardt 21.07.2026, 14:00 Uhr

i Die Geschäftsstelle der Kreuznacher Gewobau in der Salinenstraße Gewobau GmbH Bad Kreuznach

Der Streit zwischen der Stadt und dem früheren Gewobau-Chef Karl-Heinz Seeger beschäftigt Justiz und Politik schon lange. Im Stadtrat sind Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) und Freie-Wähler-Mann Jürgen Eitel darüber heftig in Streit geraten.

Die Gewobau hat ihren früheren Geschäftsführer Karl-Heinz Seeger verklagt, will Schadensersatz von ihm. Der Prozess vor dem Landgericht zieht sich in die Länge. Über dieses Thema sind Jürgen Eitel (Freie Wähler) und Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) in der Stadtratssitzung Ende Juni kräftig aneinandergeraten.







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