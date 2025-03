Der Sonnen-Wumms: Bad Kreuznach plant PV-Offensive

In Sachen PV-Anlagen hat Bad Kreuznach Nachholbedarf. Das soll sich jetzt ändern, Klimaschutzmanager Rudolf Rohrbach packt es an. Die Vision: 20 Prozent des städtischen Strombedarfs soll von der Sonne kommen.

Wenn am kommenden Dienstag der Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr der Stadt Bad Kreuznach (PLUV) tagt, wird Klimamanager Rudolf Rohrbach einen Bericht über das Jahr 2024 liefern – und was dort so in Sachen Klimaschutzmanagement passiert ist. Viel wichtiger ist dabei aber der Ausblick auf das Jahr 2025 und das, was kommen soll. Die Stadt plant nämlich eine Offensive bei den Photovoltaikanlagen (kurz: PV-Anlagen) auf Dächern und will damit Antwort auf eine Frage geben, die man in der Vergangenheit sehr häufig gehört hat: Wieso sieht man auf kommunalen Gebäuden so wenige von diesen Stromerzeugern?

Bad Kreuznach ist im Sektor PV-Anlagen nämlich noch etwas schwach auf der Brust, verfügt bloß über zwei eigene Anlagen. Zum einen das Solarcarport auf dem Parkplatz in der Kilianstraße , zum anderen die Ende 2024 von den Solar Bad Kreuznach GbRs I bis III, drei Unternehmen von verschiedenen Bad Kreuznacher Privatleuten, erworbenen Solaranlage auf dem Dach der Martin-Luther-King-Grundschule in der Richard-Wagner-Straße.

Um diese PV-Offensive voranzutreiben, kommen die Mittel aus dem KIPKI-Fonds (Kommunales Investitionsprogramm für Klimaschutz und Innovation). Für die Umsetzung des 2023 fertiggestellten Klimaschutzkonzepts wird der Stadt nämlich eine 100-prozentige Förderung in Höhe von 1,5 Millionen Euro bereitgestellt. Die Konzeptausarbeitung, Abstimmung und Beantragung der KIPKI-Mittel erfolgte über den Klimaschutzmanager Rudolf Rohrbacher. Insgesamt wurden für die KIPKI-Gelder elf Teilprojekte beantragt und genehmigt, die alle vom Klimaschutzmanagement mindestens koordiniert, aber zum Großteil auch direkt betreut werden. Für die meisten KIPKI-Projekte gibt es keinen Standard in der Umsetzung, sodass sich Grundlagen angeeignet und erstellt werden mussten.

Vision: 20 Prozent des städtischen Bedarfs über PV-Anlagen

„Die Priorität beim Thema Klimaschutz liegt gemäß Klimaschutzkonzept auf dem Ausbau von Dachflächen-Photovoltaikanlagen. Das ist das wirtschaftlichste kommunale Potenzial zur Erzeugung von erneuerbaren Energien, unterliegt kaum Nutzungskonflikten und wurde bereits mehrfach von der Politik und der Gesellschaft gefordert“, heißt es in der Vorlage der Verwaltung für den Ausschuss. Die Vorbereitungen für die kommunale PV-Offensive seien dabei fast abgeschlossen. „Eine grundsätzliche Machbarkeit wurde geprüft – es scheint mit dem KIPKI-Mitteln möglich zu sein, PV-Anlagen mit insgesamt mehreren Hundert Kilowattpeak (kWp) Leistung auf kommunale Dachflächen zu bauen. Relevante Punkte waren unter anderem die verfügbare Fläche, Statik aber auch die Netzverträglichkeit. Die Anlagen werden voraussichtlich pro Jahr insgesamt um die 300.000 kWh Strom erzeugen können, das entspricht mehr als 20 Prozent des städtischen Bedarfs“, so lautet die Planung.

Zählt man zur „Stadt“ auch noch die Eigenbetriebe und Gesellschaften, kommt man auf mehr Anlagen. Der Abwasserbeseitigungsbetrieb mit seiner PV-Anlage auf dem Gelände der Kläranlage ist dabei so etwas wie der Vorreiter im städtischen Mikrokosmos. Fast 10 Prozent des eigenen Strombedarfs kann man so decken. Und auch die Stadtwerke haben auch zwei eigene Anlagen: auf dem Dach der Fahrzeughalle des Bauhofes und dem der Hofgartenschule.

Bilanzkreismodell ähnelt dem des steuerlichen Querverbundes

Das entscheidende Wort heißt Bilanzkreis. In ein solches Versorgungskonzept könnten auch der Bauhof und die Abwasserbeseitigung miteingegliedert werden. In einem Bilanzkreis werden die Stromerträge den Stromaufwendungen bilanziell gegenübergestellt und mit einander verrechnet – von der Logik her erinnert das an den steuerlichen Querverbund, den die Stadt mit ihrer Holding BGK betreibt.

„Eine Anlage auf einer Turnhalle kann mit dem Bilanzkreis somit zum Beispiel auch das neue Rathaus mit Strom bilanziell versorgen, wenn Überschüsse entstehen. Eine Verlegung von Leitungen um den Strom vom Erzeugungsort zum Verbrauchsort zu transportieren ist mit dem Bilanzkreismodell nicht erforderlich. Der Bilanzkreis wird allen Kommunen von der Energieagentur RLP empfohlen, welche für ihren PV-Ausbau KIPKI-Gelder beantragt haben. Das Modell des Bilanzkreises ist also zunächst Mittel zum Zweck, um die Fördergelder entsprechend unserer Planung aus dem Klimaschutzkonzept verwenden zu können“, heißt es weiter in der Vorlage.

Förderquote über 100 Prozent nicht zulässig

Die EEG-Einspeisevergütung, die man bei jeder neuen PV-Anlage für 20 Jahre beantragen kann, gelte auch als Förderung. Eine 100-prozentige Förderung der Investitionskosten plus eine variable Förderung pro erzeugter Kilowattstunde ergäbe eine Förderquote von über 100 Prozent – „Das ist förderrechtlich nicht zulässig“, so die Auffassung der Stadtverwaltung. „Eine Direktvermarktung des erzeugten Stroms als dritte Option kommt hingegen aus beihilferechtlichen Gründen nicht infrage“, ist weiter zu lesen. Ein weiterer Vorteil des „großen Modells“ seien unter anderem die größeren Einsparmöglichkeiten sowie die Fixkostendegression, weil die PV-Anlagen, die man dann plane, deutlich größer seien.