Verabschiedung in Obermoschel
Der singende Pfarrer Dieter Ruble geht in Ruhestand
Pfarrer Dieter Ruble, der zum 1. Februar in den Ruhestand gegangen ist, war als Seelsorger in der Nordpfalz eine Institution. Alleine hier in Hallgarten war er 36 Jahre Pfarrer.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Als Seelsorger für die Protestanten in Obermoschel, Unkenbach und Hallgarten war Dieter Ruble eine Institution. Seit dem 1. Februar ist der singende und radelnde Pfarrer im Ruhestand.

Im kommenden Monat wird Pfarrer Dieter Ruble, der als Seelsorger für die Protestanten in Obermoschel, Unkenbach sowie Hallgarten zuständig war, 65 Jahre alt. Seit dem 1. Februar lebt Ruble im Ruhestand. Doch einfach so geht der beliebte Seelsorger, der auch schon Pfarrer der protestantischen Gemeinde Feilbingert war, nicht.

