Kreuznacher Parkparadiese
Der Schlosspark braucht weiter eine Verschönerungskur
Blechschmidt (von links), Foos, Jenemann und May betrachteten auch das wild wuchernde Efeu an den Mauern am Wassergraben vor dem
Blechschmidt (von links), Foos, Jenemann und May betrachteten auch das wild wuchernde Efeu an den Mauern am Wassergraben vor dem Museum Schlosspark.
Harald Gebhardt

Was ist nur aus dem Schlosspark geworden? Von einem englischen Garten kann längst nicht mehr die Rede sein. Der Park wirkte im Frühjahr ungepflegt, heruntergekommen, präsentierte sich in schlimmem Zustand. Immerhin: Es ist besser geworden ...

Lesezeit 3 Minuten
Bad Kreuznach, deine Parks: So schön der Schlosspark immer noch ist, an vielen Stellen bietet er einen schlimmen Anblick, ist nur noch ein trauriges Abbild seiner selbst. Arthur May, der seit 30 Jahren in unmittelbarer Nähe wohnt und nahezu täglich im Park spazieren geht, schimpft: Früher als „Märchenpark“ bezeichnet, sei er heute nur noch „ein Bild der Schande“.

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