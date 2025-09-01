So schnell kann es gehen: Vor wenigen Monaten sollte der Salinenbrunnen am Salinenplatz noch abgerissen werden. Jetzt soll er im nächsten Jahr wieder sprudeln. Wie es zu der Kehrtwende kam, lesen Sie hier.

Totgesagte leben bekanntlich lange, wie es in einem Sprichwort so schön heißt. Doch es war schon eine positive Nachricht, die Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) am Donnerstagabend im Stadtrat verkünden konnte: Der – zumindest außen – marode und stillgelegte Salinenbrunnen soll nun doch gerettet werden und schon im nächsten Jahr wieder fließen.

Das hatte sich vor fünf Monaten nach ganz anders angehört: Am 11. März stand der Punkt „Abriss und Neugestaltung Salinenbrunnen“ auf der Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr. Der OB nahm ihn dann aber wieder herunter und begründete dies damit, „gewisse Dinge können vielleicht noch geheilt werden“.

Es war Karl-Heinz Delaveaux (FWG), der in einer seiner Anfragen in der Ratssitzung vom Oberbürgermeister nun auch wissen wollte, wie es denn mit dem Brunnen weiter geht. Denn, so Delaveaux zu Letz, als Begründung führten Sie aus, dass sich der Sohn des Künstlers, der den Brunnen geschaffen hat, gemeldet habe. Und Sie sich mit diesem „austauschen“ wollten. Auch von der Unteren Denkmalschutzbehörde der Kreisverwaltung hat der OB nach eigenen Angaben zum Salinenbrunnen Post bekommen.

Ein Werk von Franz Eichenauer

Der in Beton ausgeführte Brunnen wurde von der damaligen Kreuznacher Volksbank zu ihrem 100-jährigen Bestehen 1969 gestiftet und 1972 von dem Künstler Franz Eichenauer (1926–1995) erbaut. Die Pläne sahen noch im März vor, nach dem Abbruch die Stelle zu entsiegeln, dort einen Baum zu pflanzen und Sitzmöglichkeiten aufzustellen. Das Bauwerk sei in sehr schlechtem Zustand. „Eine Sanierung für die Betonteile wird mit über 20.000 Euro kalkuliert. Zusätzlich muss die Technik erneuert werden. Hierfür werden weitere 10.000 bis 15.000 Euro notwendig“, hieß es damals in der Begründung.

„Am schlechten optischen Zustand des Brunnens hat sich nichts geändert“, führte Delaveaux in seiner Anfrage aus und kritisierte: „Ein seit Jahren wasserloser Brunnen mit äußerlich erkennbar starken Verfallserscheinungen auf einem Platz mitten in der Stadt ist nun wirklich kein schöner Anblick.“

Technik nicht reparaturbedürftig

Zur Zukunft des Salinenbrunnens erklärte Letz jetzt, Ziel sei es, dass der Brunnen nächstes Jahr wieder fließe. „Ich konnte den Verkehrsverein Bad Kreuznach dafür gewinnen, dass er sich um die Reparatur, in diesem Fall die Betonarbeiten, kümmert und sponsert. Die Gespräche sollen laut dem OB nach dem Fischerstechen stattfinden. Eine Baufirma werde den Brunnen in Augenschein nehmen und danach eine Kostenschätzung machen. Die Technik sei nicht so sehr Anspruch genommen, erklärte Letz. Dafür brauche man keine Reparatur. „Von daher sind wir sehr zuversichtlich, dass der Brunnen nächstes Jahr wieder fließen kann.“ Möglicherweise – darüber sei er in Kontakt mit dem Sohn des Künstlers, Rolf Eichenauer, der in Hamburg lebt und Vorstandsmitglied der Franz und Ute Eichenauer-Stiftung der Stadt Kirn ist – mit einem 100. Jubiläum. „Das wäre eine tolle Sache“, so Letz, der hofft, dass das auch erreicht wird. Das wäre in der Tat mal ein positives Signal für die überwiegend eher traurige Brunnenkultur in der Stadt.

Sechs Bewerbungen auf Beigeordnetenstelle

Markus Schlossers Amtszeit als Stadtbeigeordneter endet am 30. April 2026. Die Stelle ist ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist endete am 31. August, also an diesem Wochenende. Das nahm CDU-Fraktionsvorsitzender Manfred Rapp in der Stadtratssitzung zum Anlass, bei OB Letz nachzufragen, wie viele Bewerbungen auf diese Stelle es inzwischen gibt. Nach Auskunft von Letz lagen am Donnerstag sechs Bewerbungen vor. Auch Schlosser (parteilos) hat sich um eine zweite Amtszeit beworben. Zum weiteren Prozedere erklärte Letz, nach Ablauf der Frist würden zunächst die Fraktionsvorsitzenden angeschrieben, aber auch jedes Stadtratsmitglied könne dann in der Verwaltung Einblick in die Unterlagen nehmen. Laut dem OB soll die Wahl dann „am liebsten noch dieses Jahr“ erfolgen. hg