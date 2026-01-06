Wingertshäuschen der Nahe Der romantische Turm mit bravem Hund am wilden Meer Robert Neuber 06.01.2026, 06:00 Uhr

i Über der am Appelbach entlangführenden Landstraße 409 zwischen Siefersheim und Neu-Bamberg thront der Ajax-Turm. Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe – und der Ajax-Turm zwischen Neu-Bamberg und Siefersheim ist ein besonderes Exemplar...

Ahoi! Wir wilden Piraten des segeln heute von Kreuznach zur Ölberg-Insel. An den Neu-Bamberger Austernbänken vorbei geht es zu unserem Hafen am Ajax-Turm. Dort vergraben wir unseren Riesling-Schatz in der Heerkretz.Okay, Sie ahnen schon, die Zeitungsschreiber spinnen mal wieder, und Sie haben natürlich recht.







