Auszeichnung für Stein-Wein
Der Riesling-Champion aus Oberhausen wächst auf Vulkan
Alles gemeinsam: das Team von Schneider Wein mit Rainer Schneider (2. v, r.) an der Spitze
Alles gemeinsam: das Team von Schneider Wein mit Rainer Schneider (2. v, r.) an der Spitze
TIAGO BONATO. Stein-Wein

Der 2026er Riesling Vulkan des Oberhäuser Weinguts Stein wird vom Vinum Magazin in der Kategorie Riesling trocken auf Platz 1 gesetzt. Gekeltert wird der Wein aus Trauben der Niederhäuser Lagen Felsensteyer und Klamm sowie des Oberhäuser Felsenbergs.

Lesezeit 2 Minuten
Jubel bei Stein-Wein im naheländischen Oberhausen: Den „Vinum Award 2026“ holte in der Kategorie Gutswein der „Riesling trocken Vulkan“ des Jahrgangs 2025 aus dem Familienweingut um Rainer Schneider. Es ist zwar der erste Champion des Hauses, den das Weinmagazin in seinem Wettbewerb kürt.
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