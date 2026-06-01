Kreuznachs Mountainbike-Trails
Der „Professor“ gibt der Nahe einen grünen Punkt 
Das ist eine der Passagen, die Thomas Schmitt auf dem Flak-Trail landschaftlich beeindruckten - der wunderschöne Ritt auf dem Hü
Das ist eine der Passagen, die Thomas Schmitt auf dem Flak-Trail landschaftlich beeindruckten - der wunderschöne Ritt auf dem Hügelrücken hinab ins Alsenztal.
Robert Neuber

Mit Thomas „Der Professor“ Schmitt checkte nun ein auswärtiger Experte die Mountainbike-Strecken bei Altenbamberg – also den Flak- und den Lockdown-Trail. Ein witziger Film mit Bad in der Alsenz findet sich dazu nun auf YouTube. 

Lesezeit 2 Minuten
Thomas „Der Professor“ Schmitt ist eine Hausnummer in der deutschen Mountainbike-Szene. Der in Betzdorf/Westerwald vor 47 Jahren („ich bin ja schon ein alter Sack“) geborene Sportwissenschaftler testet Räder für das Mountainbike Magazin, gibt Fahrtechnik-Kurse, ist nebenher auch mal Deutscher Meister im Bergab-Fahren geworden (Downhill Masterklasse).

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