Kreuznachs Mountainbike-Trails Der „Professor“ gibt der Nahe einen grünen Punkt Robert Neuber 01.06.2026, 15:00 Uhr

i Das ist eine der Passagen, die Thomas Schmitt auf dem Flak-Trail landschaftlich beeindruckten - der wunderschöne Ritt auf dem Hügelrücken hinab ins Alsenztal. Robert Neuber

Mit Thomas „Der Professor“ Schmitt checkte nun ein auswärtiger Experte die Mountainbike-Strecken bei Altenbamberg – also den Flak- und den Lockdown-Trail. Ein witziger Film mit Bad in der Alsenz findet sich dazu nun auf YouTube.

Thomas „Der Professor“ Schmitt ist eine Hausnummer in der deutschen Mountainbike-Szene. Der in Betzdorf/Westerwald vor 47 Jahren („ich bin ja schon ein alter Sack“) geborene Sportwissenschaftler testet Räder für das Mountainbike Magazin, gibt Fahrtechnik-Kurse, ist nebenher auch mal Deutscher Meister im Bergab-Fahren geworden (Downhill Masterklasse).







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