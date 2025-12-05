Zwei Termine in Bad Kreuznach Der „Oeffentliche“ bittet an Genießerabenden zu Tisch Kurt Knaudt 05.12.2025, 06:00 Uhr

i Michael Göckel (rechts) und Udo Bamberger (links) inszenieren in Kooperation mit unserer Zeitung wieder zwei besondere Genießerabende in den Räumen des Partyservice Creative. Marian Ristow

Ein exquisites Vier-Gang-Menü, zwölf Weine und zwei passionierte Experten: Warum diese Genießerabende in Bad Kreuznach ein Muss für Feinschmecker sind – und warum selbst Skeptiker überrascht sein werden.

Wer noch ein Weihnachtsgeschenk für Genießer sucht, könnte damit ins Schwarze treffen: Am Donnerstag, 26., und Freitag, 27. Februar, veranstaltet der Oeffentliche Anzeiger jeweils ab 19 Uhr mit dem Weinexperten Udo Bamberger und Küchenchef Michael Göckel vom Partyservice Creative in dessen Räumen wieder das beliebte Weinkulinarium.







