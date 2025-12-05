Der „Oeffentliche“ bittet an Genießerabenden zu Tisch

Ein exquisites Vier-Gang-Menü, zwölf Weine und zwei passionierte Experten: Warum diese Genießerabende in Bad Kreuznach ein Muss für Feinschmecker sind – und warum selbst Skeptiker überrascht sein werden.
Lesezeit 2 Minuten
Wer noch ein Weihnachtsgeschenk für Genießer sucht, könnte damit ins Schwarze treffen: Am Donnerstag, 26., und Freitag, 27. Februar, veranstaltet der Oeffentliche Anzeiger jeweils ab 19 Uhr mit dem Weinexperten Udo Bamberger und Küchenchef Michael Göckel vom Partyservice Creative in dessen Räumen wieder das beliebte Weinkulinarium.