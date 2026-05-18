Helmut Martin hat es geschafft, er ist am Ziel. Er wird Minister in Mainz, doch seine Heimat bleibt Bad Kreuznach: Warum der 62-Jährige seine Mandate nicht aufgibt – und wie er die Herausforderung meistern will.
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Mit Ernennungsurkunde und Vereidigung ist es nun offiziell: Helmut Martin ist der neue rheinland-pfälzische Minister für Justiz und Verbraucherschutz. Am Verfassungstag des Landes, am 18. Mai, ist der 62-jährige Bad Kreuznacher genau um 13 Uhr vom frisch gewählten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) ernannt worden.