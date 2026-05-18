Bad Kreuznacher Helmut Martin
Der Neu-Minister will in Kreistag und Stadtrat bleiben
Helmut Martin ist der neue rheinland-pfälzische Minister für Justiz und Verbraucherschutz. Seine Sitze im Kreistag und im Bad Kr
Helmut Martin ist der neue rheinland-pfälzische Minister für Justiz und Verbraucherschutz. Seine Sitze im Kreistag und im Bad Kreuznacher Stadtrat will er behalten.
Rainer Gräff

Helmut Martin hat es geschafft, er ist am Ziel. Er wird Minister in Mainz, doch seine Heimat bleibt Bad Kreuznach: Warum der 62-Jährige seine Mandate nicht aufgibt – und wie er die Herausforderung meistern will. 

Lesezeit 3 Minuten
Mit Ernennungsurkunde und Vereidigung ist es nun offiziell: Helmut Martin ist der neue rheinland-pfälzische Minister für Justiz und Verbraucherschutz. Am Verfassungstag des Landes, am 18. Mai, ist der 62-jährige Bad Kreuznacher genau um 13 Uhr vom frisch gewählten Ministerpräsidenten Gordon Schnieder (CDU) ernannt worden.

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