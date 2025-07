Steffen Kaul liegt die Bewahrung des historischen Erbes von Bad Kreuznach, seiner Heimatstadt, am Herzen. Wie kein anderer hat er über Jahrzehnte leidenschaftlich und unermüdlich dazu beigetragen, dass dies nicht in Vergessenheit gerät.

Der Hobbyhistoriker und Heimatforscher Steffen Kaul ist wie kein Zweiter seit Jahrzehnten ein leidenschaftlicher Sammler und Bewahrer der Bad Kreuznacher Stadtgeschichte. Er kennt jeden Winkel seiner Heimatstadt, jede Gasse, jede Besonderheit und kann schier alles über die Stadt und ihre Geschichten erzählen – lebendig, anschaulich und authentisch lässt er seine Zuhörer daran teilhaben. Jüngst hat er sein zehntes Buch dazu veröffentlicht. Um Kauls Leistung zu würdigen, hat Harald Könemann jetzt unter www.change.org/SteffenKaulEhrenbuerger eine Onlinepetition gestartet, in der er vorschlägt, dem 63-Jährigen die Ehrenbürgerschaft der Stadt zu verleihen.

„Ich finde es toll, was er macht.“

Harald Könemann zu Steffen Kauls Engagement

„Steffen Kaul, ein unermüdlicher Bewahrer unseres Wissens und unserer Geschichte, hat in jahrzehntelanger Arbeit die umfassendste Dokumentation der Bad Kreuznacher Geschichte zusammengetragen. Sein immenser Beitrag zur Erhaltung unseres lokalen Geschichts- und Kulturerbes beinhaltet die Veröffentlichung von nicht weniger als zehn Büchern. Durch Steffens Arbeit bleibt unser gemeinsames Kulturerbe lebendig – für unsere Generation und diejenigen, die nach uns kommen. Es ist mehr als angebracht, seinen jahrzehntelangen Einsatz anzuerkennen und zu würdigen. Die Vergabe der Ehrenbürgerschaft wäre ein passendes Zeichen unserer Wertschätzung“, schreibt Könemann in der Begründung.

„Ich finde es toll, was er macht“, erklärt er gegenüber unserer Zeitung. Kaul und er kennen sich schon länger. Vor neuen Jahren wurde der Kontakt dann enger, als Könemanns Vater starb. Dieser hatte mehr als tausend Fotos von Bad Kreuznach gesammelt, die er Kaul vermachte. Später hat Könemann auch das Museum zum Luftschutzbunker im Kauzenberg gesponsert.

Kaul von Vorschlag überrascht

„Ich wusste davon gar nichts“, erklärte Kaul nach der Petition gefragt. „Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich war selbst überrascht.“ Er würde sich aber schon sehr freuen, wenn es klappen würde. Knapp 400 haben die Petition bislang unterzeichnet. Auch der Historiker Dr. Martin Senner, ein profunder Kenner der Stadtgeschichte, begrüßt und unterstützt dies „von ganzem Herzen“. Er beklagt aber zugleich, dass man dieses Ansinnen bislang nur online unterstützen kann, und Menschen, die kein Internet haben, außen vor bleiben. Er fordert Könemann daher auf, ganz klassisch auch eine Unterschriftenliste „pro Ehrenbürgerschaft Steffen Kaul“ auszulegen.

i Steffen Kaul hatte allen Grund zum Schmunzeln: Mehr als 450 Interessenten waren zur Präsentation seines neuen Buches gekommen. Josef Nürnberg

Kauls Privatarchiv im Büro seiner Wohnung in der Gerbergasse im Herzen der Neustadt umfasst inzwischen mehr als 100 Aktenordner und mehr als 50.000 Fotos. Seine Leidenschaft für die Stadthistorie entwickelte er schon sehr früh, erzählt er: Als neunjähriger Bub begann er, die Artikel zur Kreuznacher Zeitgeschichte und zum alten Kreuznach von Richard Walter im „Oeffentlichen“ zu sammeln und hat davon ein erstes Album angelegt. Er könne gar nicht sagen, wo seine Leidenschaft für die Stadtgeschichte herrühre, er wisse nur: „Sie hat mich schon immer begeistert.“ Nach und nach wandert seine Sammlung nun ins Stadtarchiv. So hat er es entschieden. Denn seine zwei Söhne haben daran kein Interesse.

i Steffen Kaul in dem Keller, von dem aus der Zugang in den Kauzenbergstollen führt. Marian Ristow

Daneben hat er weitere Schätze der Stadtgeschichte den Bürgern zugänglich gemacht oder erhalten. So betreibt er das Eiskellermuseum im Zwingel. Es ist das kleinste Museum in Deutschland. Gezeigt werden dort Exponate, die an die Geschichte der dortigen ehemaligen Brauerei Tesch erinnern. Doch auch die Spielzeugmanufaktur Landgrebe nutzte den Keller zum Lagern von Ausschussmaterial. Außerdem ist in unmittelbarer Nähe das Bunkermuseum des ehemaligen Luftschutzbunkers im Stollensystem des Kauzenbergs. Kaul hat 1992 auch Teile des Original-Michel-Mort-Denkmals von Robert Cauer dem Jüngeren auf dem Eiermarkt in einem Bauschuttschuppen gefunden und so gerettet, ebenso die Karl Steiner’schen Seehundeskulptur, für die die Stadtverwaltung immer noch einen neuen Standort sucht – vielleicht im Oranienpark?

Zehn Bücher zur Stadtgeschichte

Zehn Bücher zur Stadtgeschichte in Bildern hat er verfasst. Sein Erstlingswerk kam im Jahr 2000 heraus – ursprünglich in einer Auflage von 500 Exemplaren. Doch die Nachfrage war so groß, dass diese bei Weitem nicht ausreichten. Es gab mehrere Auflagen, schließlich wurden mehr als 3000 Stück davon verkauft, erzählt er nicht ohne Stolz. Der vierte Band seiner „Kreuznacher Zeitensprünge“,der jetzt veröffentlicht wurde, sollte eigentlich der Letzte sein. Doch da die Resonanz darauf so groß war, überlegt er nun, ob er nicht doch noch einen weiteren verfasst.

Träger der Ehrennadel des Landes

Kaul ist gelernter Maler und Lackierer, war 43 Jahre berufstätig. 45 Jahre lang war er in der Kreuznacher Feuerwehr aktiv, unter anderem als Zugführer des zweiten Löschzugs. Vier Menschenleben konnte er dabei retten. Für seinen mutigen Einsatz erhielt er das Feuerwehr-Ehrenkreuz des Landes. Und 2020 wurde Kaul für seinen beispielhaften ehrenamtlichen Einsatz in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens mit der Ehrennadel des Landes ausgezeichnet. 25 Jahre lang war er mit Anne Kaul, geborene Thielen, verheiratet, seit 15 Jahren ist er mit seiner Lebensgefährtin Michaela Nolting zusammen, am 30. April ist er zum ersten Mal Opa geworden.

Das sind die Bad Kreuznacher Ehrenbürger

15 würdigen Herrschaften ist die Ehrenbürgerschaft der Stadt Bad Kreuznach geblieben. Dabei handelt es sich um Otto von Bismarck (1895), Berthold von Nasse (1901), Otto Agricola (1902), Jean Winckler (1904), Otto Hersing (1915), Paul von Hindenburg (1918), Erich Ludendorff (1918), Franz Potthoff (1924), Joseph Schneider (1928), Werner Forßmann (1957), Hans Staab (1996), Alex Jacob (2008), Dr. Hans Jöckel (2020) und zuletzt (2024) Dr. André Borsche und Dr. Eva Eisenhardt-Borsche. Dreimal wurde sie nachträglich wieder aberkannt – aus offensichtlichen Gründen: Adolf Hitler, Wilhelm Frick und Richard Walther Darré. Das Ehrenbürgerrecht kann nur an lebende Personen verliehen werden.