Hilft hier nur eine Bebauung? Der Müllabladeplatz an der Kreuznacher Wilhelmstraße Harald Gebhardt 27.01.2026, 17:00 Uhr

i Ob ein soche provokante Aktion wohl helfen würde? Wohl eher nicht. Doch auch darüber hat die Verwaltung nachgedacht und dieses Bild mithilfe Künstlicher Intelligenz generiert. Grafik: Stadtverwaltung Bad Kreuznach. Grafik Stadtverwaltung Bad Kreuznach

Die Freifläche an der Wilhelmstraße zwischen Müllergasse und Pfeiffergasse wird als Müllabladeplatz missbraucht. Das Problem ist für die Stadtverwaltung einfach nicht in den Griff zu bekommen.

Es sind schon so etwas wie Müllfestspiele, die regelmäßig an der Ecke von Müllergasse und Pfeiffergasse mit der Wilhelmstraße am Rande des Kreuznacher Pariser Viertels stattfinden. Die Dreckecke an dem Pocket-Park ist einfach nicht in den Griff zu bekommen – egal, wie oft auch immer die Männer des städtischen Bauhofs dort aufräumen.







