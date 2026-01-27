Die Freifläche an der Wilhelmstraße zwischen Müllergasse und Pfeiffergasse wird als Müllabladeplatz missbraucht. Das Problem ist für die Stadtverwaltung einfach nicht in den Griff zu bekommen.
Es sind schon so etwas wie Müllfestspiele, die regelmäßig an der Ecke von Müllergasse und Pfeiffergasse mit der Wilhelmstraße am Rande des Kreuznacher Pariser Viertels stattfinden. Die Dreckecke an dem Pocket-Park ist einfach nicht in den Griff zu bekommen – egal, wie oft auch immer die Männer des städtischen Bauhofs dort aufräumen.