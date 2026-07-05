Streit um Pläne: ein Rückblick Der Moscheeneubau am Bad Kreuznacher Grenzgraben Harald Gebhardt 05.07.2026, 14:00 Uhr

i Vor wenigen Tagen haben die Bauarbeiten für den Moscheeneubau am Grenzgraben begonnen. Harald Gebhardt

Bad Kreuznach bekommt eine neue Moschee. Das steht nach langem Hin und Her nun fest. Die Bauarbeiten haben begonnen. Vor zehn Jahren wurden die Pläne der Ditib-Gemeinde am Grenzgraben publik. Sie waren von Anfang an umstritten – eine Chronologie.

Genau genommen ist es nur ein Umzug – von der Moschee, die in einem Gebäude in der Mühlenstraße untergebracht ist, in einen Neubau im Grenzgraben 18 im Bad Kreuznacher Gewerbegebiet im Osten der Stadt. Doch für viele ist es eine neue Moschee.Auf dem inzwischen komplett frei geräumten Areal sind nun die Bagger angerückt.







Artikel teilen

Artikel teilen