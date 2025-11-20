Der Mietspiegel gibt wichtige Berechnungshinweise

Seit Juli gilt ein neuer Mietspiegel für die Stadt Bad Kreuznach. Der Informations- und Erklärungsbedarf ist groß. Eine entsprechende Infoveranstaltung war gut besucht.

Auf reges Interesse traf die Infoveranstaltung des Vereins Haus und Grund im Bad Kreuznacher Haus des Gastes.

Michael Fluhr, Leiter des städtischen Amtes für Wirtschaft und Liegenschaften, Rechtsanwalt Paul Trauth, Vorsitzender des Miet- & Pachtvereins, sowie Rechtsanwalt Christoph Dietrich, Vorsitzender von Haus & Grund, erläuterten den zum 1.